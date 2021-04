The Falcon and the Winter Soldier es una de las series más vistas por miles de fanáticos, y este viernes 23 de abril lanza un episodio más de su producción. El capítulo 6 será emitido por Disney Plus y mostrará el encuentro final entre Sam Wilson y Bucky Barnes contra Karli.

A continuación, te compartimos los detalles acerca de la última entrega del show. Revisa el tráiler, hora de emisión y todo lo que necesitas saber sobre el estreno del sexto episodio de The Falcon and the Winter Soldier.

Falcon y el Soldado del Invierno, último episodio - hora de estreno

El episodio 6 de The Falcon and the Winter Soldier se estrenará este viernes 23 de abril las 3.00 a. m . (hora peruana). La serie estará disponible en la plataforma online Disney Plus. Aquí te presentamos el horario para el resto de Latinoamérica.

México: viernes 23 de abril a las 3.00 a. m.

Chile: viernes 23 de abril a las 4.00 a. m.

Argentina: viernes 23 de abril a las 5.00 a. m.

Brasil: viernes 23 de abril a las 5.00 a. m.

Colombia: viernes 23 de abril a las 3.00 a. m.

¿Dónde ver Falcon y el Soldado del Invierno?

La serie de Falcon y el Soldado del Invierno podrá verse en Disney Plus, plataforma online de streaming que posee un costo para paquetes anuales y mensuales. Actualmente, en Perú, la suscripción al servicio por un mes vale S/ 25,90.

Falcon y el Soldado del Invierno, último capítulo - tráiler

The Falcon and the Winter Soldier - sinopsis oficial

Falcon y el Soldado de Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.

Falcon y el Soldado del Invierno - elenco y personajes