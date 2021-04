Falcon and Winter Soldier 1x06: todo lo que debes ver antes del final

The Falcon and the Winter Soldier, la segunda serie de Marvel Studios para Disney Plus, está cerca de estrenar su sexto y último episodio. Con cinco entregas encima, Sam Wilson y Bucky Barnes están por dar cierre a la historia y los fans no podrían estar más emocionados.

Como vimos en los avances, los protagonistas confrontarán a John Walker en la lucha definitiva que dará cierre a la historia del villano. Además, supone la primera vez que el personaje se hará llamar U.S. Agent en el Universo Marvel.

En caso de que no hayas visto los anteriores capítulos y recién te animas a ver la serie, te compartimos todas las películas que preceden el esperado desenlace que dará de qué hablar en las redes sociales.

Falcon and the Winter Soldier es protagonizado por Sebastian Stan y Anthony Mackie. Foto: Marvel Studios

Captain America: the first avenger

Captain America: Winter Soldier

Avengers age of Ultron

Captain America: civil war

Black Panther

Avengers: infinity war

Avengers: endgame

Marvel Studios Legends: Falcon, Winter Soldier, Zemo, Sharon Carter (opcional)

Falcon and the Winter Soldier: episodios 1-5.

¿Qué pasó en Falcon y el Soldado del Invierno 1x05?

El capítulo nos deja ver las consecuencias de las acciones de John Walker contra los ciudadanos. Tras ser retirado del puesto de Capitán América y separado del Ejército, el personaje jura venganza.

A la par, Bucky se encuentra con Baron Zemo. Mientras los fans piensan que ellos volverán a pelear, la verdad es que el Soldado del Invierno entrega al villano a Wakanda, donde estará encarcelado.

Por otro lado, vemos a Sam y Bucky retomar sus vidas junto a lo que tanto querían recuperar: el escudo de Steve Rogers. En una escena post-crédito, vemos a Walker forjando su propio escudo.

¿A qué hora y dónde se estrena el capítulo 6 de Falcon y el Soldado del Invierno?

El episodio 6 de The Falcon and the Winter Soldier llegará este viernes 23 de abril de 2021 a las 3.00 a. m. (hora peruana). La serie estará disponible en la plataforma Disney Plus, la cual posee un costo para paquetes anuales y mensuales. Actualmente, en Perú, la suscripción al servicio por un mes vale S/ 25,90.