El conjuro 3 tendrá clasificación R: la historia más violenta de los Warren

El conjuro 3, la película dirigida por Michael Chaves, es una de las más esperadas por los fanáticos de terror, gracias a su temática paranormal y su historia basada en hechos reales. Luego de una serie de retrasos, la producción ya liberó los primeros avances de la cinta.

La entrega, titulada The devil made me do it, se centrará en uno de los casos más peligrosos que enfrentaron Ed y Lorraine Warren como investigadores paranormales. Todo empieza con una lucha por el alma de un niño, pero termina convirtiéndose en un evento que conmocionó a Estados Unidos.

Cabe resaltar que la tercera entrega de El conjuro ha recibido una clasificación R de la MPAA, por “terror, violencia y algunas imágenes perturbadoras”. De esta manera, la aterradora cinta será vista solo por mayores de edad.

El conjuro 3 - sinopsis oficial

La pareja conocerá a Arne Johnson, hombre acusado de asesinato, que alegó en la corte haber sido poseído por un demonio. La historia, inspirada en un caso de la vida real, se ubicará en 1981 y describirá las repercusiones judiciales en un evento de posesión demoniaca.

El conjuro 3 - fecha de estreno

Originalmente El conjuro 3 tenía planeado llegar en setiembre de 2020. Sin embargo, la pandemia de coronavirus retrasó su producción y estreno. Ahora, su fecha de lanzamiento está fijado para el próximo 4 de junio de 2021, tanto en las salas de cines como en la plataforma de HBO Max.