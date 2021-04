La artista italiana Laura Pausini está pasando por unos de sus mejores momentos profesionales. Tras ganar el Globo de Oro a mejor canción original por el tema “Lo sí” para la cinta La vida por delante; ahora podría estar cerca de obtener su primer Óscar por esta misma pieza el próximo 25 de abril a las 7 p. m.

¿Cuál es la canción de Laura Pausini que está nominada a los Premios Óscar 2021?

Laura Pausini podría ganar un Óscar, pues ha sido nominada en la categoría mejor canción por el tema “Lo sí”, interpretada en italiano por ella y escrita junto con Diane Warren para la película de Netflix La vida por delante.

La artista y coach de La voz en Antena 3 grabó el momento en que recibió la noticia de su nominación junto a su familia, y lo compartió a través de sus redes sociales.

¿De qué trata la canción “Lo sí” de Laura Pausini?

El tema se escucha hacia el final de la cinta La vida por delante que cuenta la historia de Madam Rosa, una extrabajadora sexual sobreviviente del holocausto que construye una amistad con un niño huérfano inmigrante de Senegal de 12 años.

Por eso, la canción trasmite un mensaje de esperanza: siempre habrá alguien cuando más lo necesitemos sin importar la edad, etnia u origen. La misma esencia se refleja en su videoclip en el que se muestra la diversidad racial femenina.

“ Me gustaba la idea de que todas las historias de estas chicas cantando el lip sync de mi canción contaban su manera de vivir la integración, la igualdad, la búsqueda de no sentirse invisibles. Todas ellas se han sentido así, aunque no les he hablado, yo lo veo en sus ojos y cómo mueven esta parte, hay algunas que tienen cicatrices”, explicó Pausini en una entrevista para Vogue México.

Letra de la canción “Lo sí” de Laura Pausini

Cuando más te faltan las palabras

Yo estoy, yo estoy

Cuando no valoras lo que logras

Yo estoy, yo estoy

Cuando aprendes a permanecer

Al borde de tus límites

Si nadie te ve

Yo sí

¿Dónde irás tú

Si se apaga la luz?

Lo verás

Lograrás resistir

Si nadie te siente

Yo sí

Cuando tú no encuentras el camino

Yo estoy, yo estoy

Desconfías o lanzas desafíos

Yo estoy, yo estoy

Cuando quieres desaparecer

Te rindes antes d perder

Si nadie te ve

Yo sí

¿Dónde irás tú

Si se apaga la luz?

Lo verás

Lograrás resistir

Si nadie lo ve

Yo sí

Quien se ama lo hará

Entre encanto y verdad

A veces basta solo sentir

Aún queda la vida ante sí

¿Dónde irás tú

Si se apaga la luz?

Lo verás

Lograrás resistir

Si nadie lo ve

Yo sí

Y nadie lo cree

Mas yo sí

¿Cuándo serán los Óscar 2021?

La ceremonia del Óscar 2021 se realizará este 25 de abril a las 7 p. m. (hora local) y se podrá ver a través de TNT y TNT Series. Además, a las 4.50 p. m. se transmitirá Punto de encuentro TNT-Oscars, un programa de antesala a los premios de este año.

¿Cuántas veces ha sido nominada Laura Pausini a los Óscar?

Se trata de una nominación histórica para Laura Pausini, pues es la primera en su carrera profesional. Hace poco se llevó un Globo de Oro por esta pieza: “Lo sí”. “Me siento como una niña que abre una caja de caramelos que nunca termina”, dijo tras este logro.

Los otros temas que compiten por la estatuilla a mejor canción pertenecen a la películas Judas y el Mesías negro, El juicio de los 7 de Chicago, Festival de la canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga, y Una noche en Miami.