Falcon and Winter Soldier: showrunner habla sobre futuro de Valentina en MCU

Falcon and the Winter Soldier tiene a la expectativa a los fans de Marvel tras la emisión del quinto y antepenúltimo capítulo. Como vimos, John Walker manchó el legado de Capitán América como símbolo heroico y fue despojado de dicho título por parte del Gobierno estadounidense.

Tras dicho juicio, aparece la condesa Valentina Allegra de Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, para reclutarlo en su propia iniciativa de súper hombres. El personaje está dando de qué hablar así como su futuro en la franquicia, luego de aparecer a tan poco de finalizar la temporada.

En Marvel.com, un showrunner de Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, habló sobre su personaje y todo parece indicar que están preparando a Louis-Dreyfus para un papel continuo en el MCU, especialmente para su Fase 4 ahora en desarrollo.

Valentina es la nueva villana del UCM de Marvel Studios. Foto: composición/Disney/Marvel Studios

“Cada vez que hablábamos de Valentina, inclusive en la sala de escritores, ella era una versión más mordaz, divertida, pero oscura de Nick Fury. Alguien que sabe sus secretos, pero que no tiene miedo de operar en un área moral gris. No obstante, quizá no es tan inherentemente altruista. Tener a un personaje como Valentina en el programa, y de hecho en el MCU, es muy interesante porque creo que va a generar un impacto más antes que después”.

“Ella tiene un gran rango. Ella solo ha sido genial. Hay algo muy simpático sobre ella que cuando muestra las tendencias más oscuras de su personaje es un poco más sorpresivo y entretenido porque no esperas que eso venga de ella”, prosiguió Malcolm Spellman.

¿Quién es Valentina Allegra de Fontaine?

Para aquellos que no están familiarizados con el personaje, ella está asociada a la organización S.H.I.E.L.D. En los cómics, Valentina se convierte rápidamente en un interés amoroso para Nick Fury, aunque finalmente se revela como una agente encubierta rusa que asume el mandato de Madame Hydra.