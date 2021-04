El conjuro 3: película lanza primeras imágenes con Ed y Lorraine Warren

Los aclamados protagonistas de El conjuro, Patrick Wilson y Vera Farmiga, anunciaron en octubre de 2020 su regreso al set de filmación de la tercera parte de la saga, luego que la producción se detuviera por las medidas de protección que se dictaron a causa del coronavirus en Estados Unidos.

Seis meses después, ya tenemos las primeras imágenes oficiales de El conjuro 3: el diablo me hizo hacerlo. A través de IGN, Warner Bros publicó escenas que involucran a Ed (Wilson) y Lorraine Warren (Farmiga) enfrentándose a un ente maligno una vez más. Primer tráiler de The conjuring: the devil made me do it será lanzado este jueves 22 de abril.

El conjuro 3: el diablo me hizo hacerlo es la nueva cinta del universo creado por James Wan. Foto: Warner Bros

Los Warren volverán una vez más para una historia de terror. Foto: Warner Bros

Las fotos no exponen mucho sobre la trama, pero si adelantan algo que los fans han estado especulando en los últimos meses: la influencia de su historia en la cinta icónica de terror El exorcista.

“En muchos sentidos, esta es la película más grande de El conjuro”, dijo Michael Chaves, director de la cinta, a IGN. “Le mostré el corte final a Vera y su esposo y estuvieron de acuerdo. Ambos dijeron: ‘Esta es la película más oscura de la saga’. A la gente le va a gustar, sobre todo porque involucra un caso que pasó en la vida real”, agregó.

Warner Bros compartió un avance de The conjuring 3: the devil made me do it. Foto: Warner

La pareja conocerá a Arne Johnson, hombre que alegó en la corte haber sido poseído por un demonio. Foto: Warner Bros.

¿De qué trata El conjuro 3?

La cinta nos presenta a Ed y Lorraine Warren afrontando un nuevo caso paranormal. En esta ocasión, la pareja conocerá a Arne Johnson, hombre acusado de asesinato que alegó en la corte haber sido poseído por un ente maligno. La historia, inspirada en un caso real, se ubicará en 1981 y describirá las repercusiones judiciales por un evento de posesión demoniaca.

Fecha de estreno de El conjuro 3:

La producción tenía previsto estrenar la cinta a nivel mundial el 11 de septiembre de 2020; sin embargo, debido a la expansión del coronavirus y las nuevas medidas sanitarias, cambió su fecha al 4 de junio de 2021.