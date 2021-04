Death Note 2 confirmada: será más oscura y fiel al manga

Death Note es un de los mangas más aclamados en la historia, por lo que los fans tuvieron grandes grandes expectativas sobre el resultado. Sin embargo, la adaptación dejó mucho que desear y se convirtió en una de las peores en su historia.

Contra todo pronóstico, una secuela estaría en camino bajo la dirección de Greg Russo. En conversación con We got this covered, el cineasta sorprendió a los fans con sus declaraciones sobre las nuevas ideas que tiene para la cinta.

“Se trata de adaptar la propiedad intelectual. Se trata de traer una propiedad increíble para los fans y tratar de hacerlo bien. Y Death Note, soy un gran fanático del manga, soy un gran fanático del material fuente original y creo que es uno de los mejores mangas jamás escritos”, dijo.

“Entré con una especie de punto de vista sobre lo que quería hacer en una secuela. Y parte de eso es que quería volver al material original. Quería volver a lo que hizo que el material original fuera tan genial, así que estamos haciendo algo realmente genial con él. Con suerte, habrá más información al respecto pronto, pero será ... no será exactamente lo que esperabas. Y lo digo de una manera muy tentadora”.

Death Note - sinopsis oficial

Un día, cuando Light termina las clases, encuentra un cuaderno negro tendido en el suelo, llamado Death Note. Se trata de un cuaderno sobrenatural que es capaz de matar personas si se escriben los nombres en él y si el portador visualiza mentalmente la cara de quien quiere asesinar.