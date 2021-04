WandaVision, temporada 2: Marvel anuncia que serie no continuará en Disney +

Si eres de los que todavía esperaba ver una segunda temporada de WandaVision, te tenemos malas noticias.

Marvel Studios ha revelado algunos de sus planes para ingresar a los Premios Emmy 2021, evento al que llega con dos de sus más populares series. Así también, habló sobre la posibilidad de darle más episodios al show de la Bruja Escarlata.

En conversación con IndieWire, el jefe de desarrollo y productor de Marvel, Nate Moore, comentó que la presentación de WandaVision al evento será a través de la categoría Mejor serie limitada. Debido al cronograma en el proceso de nominaciones, el ejecutivo mencionó que, en el caso de The Falcon and Winter Soldier, la ficción ingresará a Mejor serie dramática.

WandaVision y una temporada 2 descartada

Quizás lo que más de un seguidor del UCM quería saber era si Marvel Studios le daría o no más episodios a WandaVision. La respuesta del ejecutivo fue directa e indicó que eso no será posible.

“ Es un programa que solo puedes hacer una vez. Es un arco muy completo. Ella no puede volver a esa realidad . Es muy diferente, por ejemplo, a Falcon and Winter Soldier, serie que nos habla sobre lidiar, para mí, con el legado de lo que es un superhéroe, a través de lo que fue Capitán América y su escudo “, comentó.

WandaVision contra Gambito de dama de Netflix

Para el show protagonizado por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, la competencia no será fácil, ya que series como Gambito de dama, The undoing, Small Axe, I may destroy you, Fargo, The good lord bird y Your honor buscan llevarse un premio a casa.

Quizás su más grande competidora es Queen’s Gambit, serie con Anya Taylor-Joy, ficción que ha obtenido varios reconocimientos en ceremonias de premios. Dos Globos de Oro y dos Critics’ Choice Awards son algunos de ellos.