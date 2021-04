WandaVision contra Gambito de dama: Marvel postulará su serie a los Emmy

A medida que el Universo Cinematográfico de Marvel ingresa a la Fase 4, la franquicia se diversifica cada vez más para incluir a Disney + como una plataforma donde sus estrenos también atrapen a los fanáticos.

Su lanzamiento más popular en lo que va del año es WandaVision, serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, con la que tienen planes de llegar a los Premios Emmy 2021.

En una entrevista con IndieWire, Nate Moore, vicepresidente de producción y desarrollo de Marvel Studios y el productor ejecutivo de Falcon and The Winter Soldier, dijo que empezaron la carrera con miras a dichos premios.

Mientras la serie liderada por Anthony Mackie y Sebastian Stan haría campaña para ingresar a la categoría Mejor drama, WandaVision apuntaría a Mejor serie limitada.

Para el show con Olsen y Bettany, la competencia no será fácil, ya que series como Gambito de dama, The undoing, Small Axe, I may destroy you, Fargo, The good lord bird y Your honor buscan llevarse un premio a casa.

Quizás su más grande competidora es Queen’s Gambit, serie con Anya Taylor-Joy, la cual obtiene varios reconocimientos en ceremonias de premios. Dos Globos de Oro y dos Critics’ Choice Awards son algunos de ellos.

No habrá temporada 2 de WandaVision

En la charla, Nate Moore habló sobre la posibilidad de que WandaVision tenga más capítulos. Para tristeza de los fans, esto ha sido descartado. “Es un programa que solo puedes hacer una vez. Es un arco muy completo” , comentó.

Los Emmy Awards 2021 se llevarán a cabo el próximo 19 de setiembre.