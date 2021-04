Shang-Chi mostrará al verdadero Mandarín del UCM

Las nuevas producciones de Marvel Studios continúan. Después del estreno en Disney Plus de WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, la compañía estrenó el primer tráiler de Shang-Chi, el nuevo héroe del UCM .

El largometraje titulado, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos debutará en los cines en septiembre de 2021 y tendrá como enemigo al Mandarín. El villano hizo su primera aparición cinematográfica en Iron Man 3. Sin embargo, se reveló que era un impostor, algo que decepcionó y enojó a los fanáticos de Marvel.

Ahora, el verdadero Mandarín será interpretado por Tony Leung . En la historia de la película, Wenwu (nombre real del Mandarín) entrenó a su hijo Shang-Chi para que fuera parte del negocio familiar, la organización criminal de los Diez Anillos. Pero Shang-Chi le da la espalda a su padre y se muda a Estados Unidos.

Shang-Chi - tráiler

Shang-Chi - personajes

Shang-Chi: entrenado desde la infancia por la misteriosa organización de los Diez anillos, deberá confrontar el pasado que pensó haber dejado atrás.

Wenwu: padre de Shang-Chi, es el temido líder de los Diez anillos que ha acechado en las sombras al UCM desde sus inicios

Xialing: cuando su hermano Shang-Chi aparece, debe elegir entre la vida solitaria que ha creado para sí misma o unirse a él en la lucha contra la organización.

Death dealer: es uno de los más poderosos rivales que Shang-Chi deberá enfrentar.