Los amantes del cine están en compás de espera por la actual edición de los Premios Oscar, un homenaje al séptimo arte y a los personajes más destacados del rubro cinematográfico. Por eso, la Academia ha anunciado que la ceremonia tendrá lugar el 25 de abril.

Netflix ha ingresado, desde algunos años, a la nominaciones de los Premios Oscar. Y esta edición 2021 no será la excepción. Es así que esta plataforma ha conseguido 35 nominaciones, entre las que destacan Pieces of a Woman, Ma Rainey’s Black Bottom, The trial of the Chicayo 7, entre otras producciones.

En las siguientes líneas, te contamos todo lo que debes sobre la edición 2021 de los Premios Oscar y cómo ver sus películas nominadas en Netflix, Amazon Prime o HBO Max .

¿Dónde ver películas nominadas a los Premios Oscar 2021?

Minari. Historia de mi familia (seis nominaciones): solo en cines desde el 12 de marzo

solo en cines desde el 12 de marzo Promising young woman (cinco nominaciones): solo en cines desde el 19 de abril

solo en cines desde el 19 de abril Sound of metal (seis nominaciones): disponible en Amazon Prime

disponible en Amazon Prime Judas and the Black Messiah (seis nominaciones): disponible en iTunes, Rakuten Tv, Google, Amazon Prime Video, Vodafone, Orange, Sony y Microsoft al precio de 12,99 euros.

disponible en iTunes, Rakuten Tv, Google, Amazon Prime Video, Vodafone, Orange, Sony y Microsoft al precio de 12,99 euros. El padre (seis nominaciones): se estrenó en cines el 23 de diciembre

se estrenó en cines el 23 de diciembre La madre del blues (cinco nominaciones): disponible en Netflix

disponible en Netflix Noticias del gran mundo (cuatro nominaciones): disponible en Netflix

disponible en Netflix Una noche en Miami (tres nominaciones): disponible en Amazon Prime

disponible en Amazon Prime Soul (tres nominaciones): disponible en Disney +

disponible en Disney + Otra ronda (dos nominaciones): solo en cines desde el 9 de abril

solo en cines desde el 9 de abril Collective (dos nominaciones): disponible en HBO Max

disponible en HBO Max Borat, película film secuela (dos nominaciones): disponible en Amazon Prime

disponible en Amazon Prime El agente topo (dos nominaciones): disponible en Netflix

¿Cuándo son los Premios Oscar 2021?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha confirmado que los Oscar se entregarán el 25 de abril de 2021.

¿Dónde se realizarán los Premios Oscar 2021?

Los Premios Oscar 2021 tendrán lugar en el Dolby Theatre y la estación de autobuses de Los Ángeles Union . Así también, contará con sedes alternativas en Londres y en París para quienes no puedan viajar a Estados Unidos.

¿Quiénes presentarán los Premios Oscar 2021?

Entre los presentadores de los Premios Oscar 2021 están Brad Pitt y Zendaya.