Netflix: Love Death + Robots lanza nuevo trailer de la temporada 2

Uno de los grandes aciertos para Netflix en 2019 fue su extravagante serie de animación Love Death + Robots, en la que por medio de 18 episodios logró la atención. No se esperaba menos sabiendo que las mentes creativas detrás del proyecto eran David Fincher (director de Seven, The Social Network, Gone Girl) y Tim Miller (director de Deadpool).

Hoy, después de dos años de ausencia ha lanzado un nuevo trailer, confirmando no solo una nueva carta de episodios, sino también una tercera temporada para 2022.

La serie volverá a tocar temas futuristas y satíricos. Foto: captura de Youtube

La antología, que se ha hecho llamar a sí misma Love Death + Robots Vol.2, llegará a Netflix el 14 de mayo con nuevos episodios que, según lo que se aprecia, mantendrá su sello artístico que mezcla distintos tipos de animación con historias que varían en lo cómico, misterioso, terrorífico, satírico y futurista.

Aún no se han confirmado cuántos capítulos tendrá ni la duración de estos. Su primera temporada variaba mucho en cuanto a este aspecto, teniendo capítulos que iban de 5 a 18 minutos aproximadamente. Sin embargo, esto no le importa mucho a los fanáticos, quienes han recibido el trailer de manera positiva alegando que se encuentran listos para esta continuación.

La serie es un contenido exclusivo para adultos, ya que aborda temáticas respecto a las drogas y el sexo de manera explícita (y en cierta manera exploratoria) en la mayoría de sus capítulos. Este distintivo es lo que la hace resaltar de entre las demás series de Netflix, que mayormente no llegan a niveles tan restrictivos.