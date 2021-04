Loki será un thriller criminal lleno de intriga para sorpresa de los fans

Loki ha burlado a la muerte y está listo para regresar con una serie para Disney Plus el próximo 1 de junio de 2021. Por su parte, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel están emocionados por la historia centrada enteramente en el ‘Dios de las Mentiras’, interpretado por Tom Hiddleston.

En una entrevista para IMD, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, habló sobre los aportes de WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier al MCU. Además, se mostró entusiasta con el impacto que producirá la serie protagonizada por Loki.

“(WandaVision) es probablemente el nivel más evidente —en blanco y negro, con una relación de aspecto anticuada— pero creo que cada programa en el que estamos trabajando trata sobre cambios creativos, tanto para Marvel Studios como para el MCU y la televisión”, dijo Feige.

“Estoy muy emocionado por lo que ya hemos mostrado en The Falcon and the Winter Soldier: es una serie épica de acción de amigos a gran escala que nos entusiasma. No hemos hablado mucho de Loki, pero es intrigantemente diferente, y creo que lo hemos llamado un thriller criminal, que no es algo en lo que necesariamente pensarías cuando se trata de Loki”, prosiguió.

Loki - sinopsis oficial

En esta ocasión, Loki será un viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad, pero sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal, que lo recluta para que sea uno de sus agentes. Si bien deberá revivir sus errores del pasado, al parecer, y como para no perder la costumbre, se saldrá con la suya.

La serie revelará los acontecimientos tras Avengers: endgame, en los que Loki logra robar el Tesseracto y luego huye ante la presencia de los Vengadores. Su paradero en la película es desconocido, algo que sabremos en la serie.