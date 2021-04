Los Premios Óscar de este año están a la vuelta de la esquina y sin duda los fanáticos están a la espera de que sus actores, actrices y películas favoritas se lleven un premio a casa.

El próximo domingo 25 de abril, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas entregará el galardón en el Union Station de Los Ángeles, California. Con más de un favorito, repasemos seis de las categorías más importantes y cuáles son las películas e intérpretes que podrían quedarse con un premio Óscar 2021.

Mejor película

Nominados: The father, Judas and the black messiah, Mank, Minari, Nomadland (Favorita) , Promising young woman, Sound of metal, The trial of the Chicago 7.

La película dirigida por Chloé Zhao llega con un buen historial de premios, tras su victorioso paso por los Globos de oro, los Critics Choice Awards y los Screan Guild Awards y más. Sin embargo, su gran competencia podría ser Los 7 de Chicago.

Mejor dirección

Nominados: Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Promising young woman), David Fincher (Mank), Thomas Vinterberg (Another round), Chloé Zhao (Nomadland - Favorita).

Como pasa con la película, Chloé Zhao ingresa como la favorita a llevarse el premio a mejor dirección por su trabajo en Nomadland. De ganar, se convertirá en la segunda mujer en obtener el galardón tras el logro de Kathryn Bigelow por The hurt locker.

Mejor actor

Nominados: Riz Ahmed (Sound of metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey’s black bottom) , Anthony Hopkins (The father), Gary Oldman (Mank), Steven Yeun (Minari).

Si hay un personaje que ya ganó una estatuilla en los Premios Óscar 2021, ese es Chadwick Boseman, actor nominado por su último papel cinematográfico en Ma Rainey’s black bottom.

Mejor actriz

Nominados: Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom), Andra Day (The United States vs Billie Holiday), Vanessa Kirby (Fragmentos de mujer), Frances McDormand (Nomadland), Carey Mulligan (Promising young woman).

Quizás una de las categorías más disputadas. Con Davis a la cabeza, en una interpretación que le ha servido ganarse el gusto de la crítica, la tanda de mejor actriz de este año puede ser para cualquiera de las intérpretes. El público está dividido.

Mejor actor y actriz de reparto