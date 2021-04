Este 19 de abril, el Día Mundial de Los Simpson es celebrado por los seguidores de la familia amarilla en todo el mundo. La serie animada es una de las más extensas de la historia y ha ganado millones de fans a lo largo de los años debido a su particular forma de parodiar el mundo, sus momentos conmovedores, los memes e, incluso, las ‘predicciones’ surgidas de ella.

Sin embargo, no todos saben por qué se escogió esta fecha en particular para celebrar a Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, ya que no tiene que ver con su estreno. Conoce a continuación cómo se originó este homenaje a la popular creación de Matt Groening que se encamina a sus temporadas 33 y 34.

¿Cuál es el origen del Día Mundial de Los Simpson?

Si bien Los Simpson es un programa que sobrepasa las tres décadas de existencia, la iniciativa de celebrar su día en esta fecha surgió hace cinco años gracias a sus fanáticos, quienes se organizaron con este objetivo en la plataforma Change.org. Ellos escogieron un aniversario de gran importancia para este dibujo animado.

¿Por qué el Día Mundial de Los Simpson se celebra el 19 de abril?

El 19 de abril no es el aniversario del estreno de la serie animada, ya que esta salió al aire por primera vez el 17 de diciembre de 1989. Tampoco se trata del cumpleaños de alguno de los protagonistas o de alguna conmemoración especial en su mundo de ficción.

La fecha conmemora la primera aparición de la familia Simpson en la televisión: 19 de abril de 1987, durante un segmento de The Tracey Ullman Show, antes de que ganaran su propia serie. “Good night” (Buenas noches) es el nombre del corto que se emitió aquella noche en el popular programa de variedades.

Escena de Good night, primer corto de Los Simpson. Foto: Fox

En total, se emitieron 40 cortos entre 1987 y 1989, año en que la cadena Fox se animó a convertir las secuencias en una serie.

¿Quiénes son los creadores de Los Simpson?

El creador de las aventuras de la familia amarilla es el dibujante Matt Groening. En 1985, el artista recibió una llamada de James L. Brooks, director y productor ganador de varios Premios Óscar, para realizar un segmento de cortos animados en The Tracey Ullman Show.

La primera aparición de la familia Simpson se dio un 19 de abril de 1987. Posteriormente, la cadena Fox pidió a Groening que hiciera una serie independiente sobre esos personajes, cuyo primer capítulo se estrenó el 17 de diciembre de 1989 y que, si bien estaba pactada inicialmente para 13 capítulos, gozó de un éxito tal que le permitió seguir con nuevos episodios hasta la actualidad.

¿Cuántos capítulos de Los Simpson hay en total?

Con los episodios pendientes de estreno en los Estados Unidos de la actual temporada (32), Los Simpson cuenta con 706 capítulos desde su lanzamiento en 1989, lo que la convierte en una de las series animadas más largas en la historia. Recientemente, se anunció que el programa fue renovado por dos temporadas más (33 y 34).

La serie marcó un hito en su historia el último domingo 21 de marzo, al emitir su capítulo número 700. Foto: FOX

¿Cuáles son los personajes de Los Simpson?

Principales:

Homero

Marge

Bart

Lisa

Maggie.

Secundarios:

Ned Flanders

Milhouse

Sr. Burns

Moe Szyslak

Nelson

Seymour Skinner

Krusty el payaso.

Homero, Marge, Lisa, Maggie y Bart integran la familia Simpson. Foto: Fox

¿Dónde puedo ver todos los capítulos de Los Simpson?

En Latinoamérica, Star Channel (antes Fox Channel) es la cadena encargada de transmitir todos los episodios de Los Simpson, incluyendo los de estreno. Por el momento, solo dos temporadas de la serie animada están disponibles por Disney Plus en la región, aunque se anunció que las restantes podrán ser vistas en la nueva plataforma Star Plus.