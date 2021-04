Zack Snyder no tiene esperanzas en Restore the Snyderverse

La Justice League de Zack Snyder logró salir a la luz tres años después de una intensa campaña por redes sociales llamada Release the Snyder cut. Su estreno en HBO Max fue tan exitoso que los fans pidieron que el cineasta sea contratado nuevamente por Warner Bros. para continuar con los proyectos planeados.

Por medio de un comunicado de prensa, la compañía estadounidense dio a conocer que no tiene planeado realizar otra película en asociación con el director. Esta decisión alentó a los fanáticos a lanzar la campaña Restore the Snyderverse, que provocó la emisión de más de 1 000 000 de mensajes en Twitter.

En una entrevista para Justice Con, Snyder decidió hablar sobre este nuevo movimiento y optó por no crear falsas expectativas a sus miles de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, se mostró agradecido por el respaldo que ha conseguido su trabajo.

“Sea lo que sea que resulte, no tengo idea. Lo más probable es que (no pase) nada. La reverencia por el trabajo es algo que nunca desestimaría o de alguna manera diga que no respeto. Por supuesto, daría todo mi esfuerzo para apoyar. Si alguien me dice, no importa quién es esa persona, si me dicen: ‘Realmente amé esa cosa. Me gustaría que hicieras otra’... Yo, personalmente, no soy alguien que dice ‘olvídalo’, porque creo que es de mala educación”.

Las palabras de despedida de Warner al Snyderverse

“Con esto llega la finalización de su trilogía (Man of Steel, Batman vs. Superman, Justice League). Estamos muy contentos de haber hecho esto, pero estamos entusiasmados con los planes que tenemos para todos los personajes de DC que se están desarrollando en este momento”, señaló Ann Sarnoff, CEO de Warner Studios.