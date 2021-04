X-Men en el MCU: creador de la serie animada habla sobre su integración

El Universo Cinematográfico de Marvel inició con Iron Man en 2008 y, desde entonces, no dejó de crecer hasta crear un imperio con más de 20 películas y millones de seguidores alrededor del mundo. Ciertamente, es difícil no reconocer la labor de Marvel Studios bajo la dirección de Kevin Feige.

Al respecto, Eric Lewald, showrunner de la serie animada de los X-Men, se presentó en el podcast GWW´s Change My Mind para reflexionar sobre el MCU, su admirable organización y diversidad. Asimismo, habló sobre lo difícil que sería adaptar a los mutantes e introducirlos en la franquicia.

”Es extraño. Sé que es un reto. Organizaron esta cosa, sin precedentes, todos estos diferentes superhéroes que son todos exitosos, y lograron darles distintos tonos y distintos enfoques. Estoy constantemente sorprendido por esta monstruosidad [Juggernaut] que han creado. No puedo usar esa palabra porque es el nombre de un personaje”.

El ingreso de los mutantes al MCU será un sueño hecho realidad para los fans. Foto: composición / Marvel Studios

”No sé cómo Kevin Feige duerme por las noches tratando de hacer esos malabares. Pero sobre los X-Men, cuando la gente me pregunta sobre integrarlos al MCU, yo siempre veo el problema al revés. Había demasiados personajes en el universo mutante y muchos están conectados. Me encontré a mí mismo cortando a la mitad de ellos y teniendo historias sobre tres X-Men. Solo para tratar de mantenerme sano y no tener que servir a todos ellos a la vez en un episodio de 22 minutos”.

Cabe resaltar que los X-Men constituyen uno de los equipos de superhéroes más emblemáticos en la historia de Marvel Comics. Mucho antes de sus películas, la agrupación ya había saltado a la fama en la pantalla chica con la serie animada de 1992 y promete revitalizar el MCU ahora que Marvel Studios recuperó los respectivos derechos cinematográficos.