Luis Miguel, la serie 2 no contará relación de Aracely Arámbula con el ‘Sol’

Netflix estrena hoy en su catálogo Luis Miguel, la serie: temporada 2, para alegría de millones de fanáticos del ‘Sol de México’. La primera parte del show mostró a las personas más cercanas del cantante mexicano, como amigos, familiares y, sobre todo, sus exparejas.

Los primeros capítulos del biopic se centraron en el romance que tuvo Luis Miguel con la fotógrafa Mariana Yasbek. Luego apareció Sophie, personaje inspirado en Stephanie Salas, la madre de la hija mayor del astro mexicano, cuya paternidad asumió cuando la joven era mayor de edad.

Miles de fanáticos del ‘Sol de México’ creyeron que la segunda temporada mostraría parte del romance que tuvo con la actriz Aracely Arámbula, con quien tiene dos hijos. Sin embargo, la intérprete dejó en claro que no será parte de los nuevos episodios .

“En esta segunda temporada yo no salgo, y así me quedo tranquila porque no sale nada mío. Y les deseo mucho éxito”, recalcó la actriz en su paso por el Festival de Cine Cap Dorada en 2020.

¿Cuál es la razón por la que Aracely Arámbula no aparecerá en Luis Miguel, la serie 2?

Esto quizá se deba a que ambos no tienen una buena relación después de su separación. En 2011, Aracely acusó a Luis Miguel de no querer pasar tiempo con sus hijos. En 2013 anunció una demanda contra el cantante, en donde le exigía manutención.

Según informa el portal Los Ángeles Times, Guillermo Pous, abogado de Arámbula, confirmó que la productora de la serie contactó a la actriz para incluirla en la historia, pero esta se negó y tampoco permitió el uso de su imagen.

“Yo tengo una buena relación con la productora para este y otros asuntos. Los contacté y manifesté la decisión de la señora Arámbula, que no tenía la voluntad de participar. Este es un derecho, el cual, en caso de que no se respete, siempre existe la alternativa de hacerse valer por vías legales”, aseguró.