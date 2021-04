Falcon and the Winter Soldier: Sebastian Stan habla sobre la muerte de Bucky

The Falcon and the Winter Soldier está a un capítulo de finalizar su temporada y los fans están emocionados por conocer el desenlace para los protagonistas, Sam Wilson y Bucky Barnes. Desde el primer capítulo, ambos tuvieron que lidiar con la pérdida del Capitán América.

Como vimos en Avengers: endgame, Steve Rogers decidió retirarse como superhéroe y quedarse en el pasado junto con su amada Peggy Carter. Devuelta al presente, el Gobierno estadounidense decidió nombrar a John Walker como su reemplazo, mientras que los amigos del ’Cap’ lo rechazaron desde un inicio.

Además de este problema, Bucky también tuvo que lidiar con su tormentoso pasado como Winter Soldier, la carga de todas sus víctimas y una nueva vida sin su mejor amigo. Mucho se ha especulado sobre el futuro del personaje, por lo que Sebastian Stan decidió hablar sobre ello.

“¿Quieres que te diga cómo va a morir Bucky? Oh Dios, con algo de suerte, a estas alturas va a ocurrir en una cama calientita como un hombre de 200 años con una familia. Esa es su manera ahora. Yo pienso que se lo ha ganado”, contó el actor en una entrevista para Uproxx.

A lo largo de la serie vimos cómo Bucky lleva una vida errante, sin olvidar su pasado, e incapaz de ver un futuro provechoso. Se trata de un hombre creado para matar, independientemente del bando en que esté, y yendo de una guerra a otra sin mayores respiros.

Por estas razones, varios fans se mostraron de acuerdo con el deseo de Sebastian Stan para su personaje. Sin embargo, solo queda esperar que este evento ocurra en un futuro aún lejano del Universo Cinematográfico de Marvel.