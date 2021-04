Black Panther 2 en preproducción: la secuela sin Chadwick Boseman

Black Panther 2 es una de las películas que más expectativa ha generado en los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. Chadwick Boseman fue el responsable de interpretar al superhéroe, pero su lamentable muerte a causa del cáncer cambió los planes para la segunda parte.

Actualmente, la secuela se encuentra en preproducción y con miras a iniciar el rodaje a mediados de julio. De acuerdo a The Hollywood Reporter, las grabaciones se extenderán por seis meses, por lo que aún falta un buen tiempo para que los fans vean el resultado en pantalla grande.

Sobre su realización, el director Ryan Coogler no pudo ocultar cuánta falta hace Boseman. “Esta es una de las cosas más profundas por las que he pasado en mi vida, tener que ser parte de mantener este proyecto sin esta persona en particular”, contó en el podcast Jemele Hill is unbothered.

Chadwick Boseman no será reemplazado como Black Panther

Foto: Marvel Studios

Anteriormente, Marvel Studios aseguró que nadie iba a sustituir al actor en el UCM, por lo que THR Reporter postula que la compañía podría optar por Shuri, la hermana de T’Challa, como la sucesora legítima de Black Panther en la segunda parte.

Cabe resaltar que la posibilidad ha sido respaldada por los fans, quienes esperan ver una sucesión similar a la de los cómics. En estos, el héroe quedó en coma luego de rechazar el reclutamiento en The Cabal, un grupo de supervillanos. Ante esto, Shuri asumió el manto de Black Panther.

¿Qué veremos en Black Panther 2?

Durante el Disney investor day 2020, Kevin Feige dio a conocer que la secuela explorará Wakanda como nación y su vínculo con el mundo exterior, tal como pudimos ver levemente en la cinta original.

¿Cuándo se estrena Black Panther 2?

Otra información que se reveló fue la fecha de estreno de Black Panther 2. Se confirmó que la cinta llegará a las salas de cine el 8 de julio de 2022.