La segunda temporada de la serie de Luis Miguel se estrenará este domingo 18 de abril en Netflix, y en los ocho nuevos episodios que se presentarán cada fin de semana se irán dando vida a momentos que el ‘Sol de México’ mantenía en reserva o que pocos conocían.

La trayectoria que se narrará, abarca desde la década de los 90 en adelante, época en la que el divo mexicano comenzó su imparable triunfo en los escenarios, pero también vivió tiempos difíciles en medio de la opulencia.

Esta nueva entrega que trae el servicio streaming de Netflix regresa con un elenco renovado para graficar lo que es el legado de una de las voces más grandes de la música latina. El actor Diego Boneta es el que lleva el papel de Luis Miguel desde la primera temporada. En esta nueva etapa vuelve con varios de cambios, desde lo físico hasta la voz, para dejar entrever a un ‘Sol de México’ en todo su esplendor.

A Boneta se suman Camila Sodi, César Bordón, Juan Pablo Zurita, César Santana, Martín Bello, Lola Casamayor, Pilar Santacruz, Javier Gómez, Kevin Holt y Gabriel Nuncio, todos ya participaron en la primera entrega en 2018. A continuación, conoceremos a los nuevos personajes que personificarán el mundo de Luis Miguel hace más de 20 años.

Macarena Achaga como Michelle Salas

La actriz argentina Achaga será la encargada de interpretar a Michelle Salas, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas que no fue reconocida hasta que cumplió la mayoría de edad. Fue la llamada “hija perdida”. En el tráiler se muestrea el reencuentro donde la heredera le reclama: “¿Por qué no me viste por 11 años?”. Además, el mismo personaje, pero en su etapa más joven estará en manos de la actriz Valery Sais.

Macarena hará el papel sobre el encuentro que tuvo Michelle Salas con ´Luismi' y todo el proceso que vivió junto a él. Foto: Instagram/Macarena Achaga

Fernando Guallar como Mauricio Ambrosi

El español Fernando Guallar dará vida a Mauricio Ambrosi, uno de los mejores amigos del cantante mexicano. Ambrosi fue uno de los pilares que siempre estuvo durante los años más difíciles de la vida de ´Luismi’. Este personaje también tendrá un rol importante en Aries, empresa que manejaría la carrera del artista

Guallar, amigo y socio de Luis Miguel en la época oscura y también en los buenos momentos. Foto: Instagram/Fernando Guallar

Axel Llunas será Sergio Basteri cuando era joven

Sergio Basteri es el hermano menor de Luis Miguel y en la serie de Netflix será interpretado por Axel Llunas de apenas 13 años. Por lo visto en el avance, el tío Tito intentará convertir al niño en artista al explotar su talento musical. No obstante, Luis no permitirá que eso suceda, ya que pasó por situaciones similares, por lo que rescata a su hermano.

Axel Llunas representará al hermano menos de Luis Miguel que fue el motivo de muchas disputas familiares. Foto: Instagram/Axel Llunas

Pablo Cruz Guerrero encarna a Patricio Robles

Patricio Robles, el personaje de Pablo Cruz Guerrero, es un personaje que desde hace días causa asombro, debido a que no se ha revelado qué identidad tomará. Él buscará ganarse la confianza del ‘Sol de México’ para convertirse en su representante y tomar el lugar de Hugo López. Su personaje está inspirado en dos posibles personas que marcaron la vida del cantante.

Foto: Instagram/Pablo Cruz Guerrero

Juan Ignacio Cane como José Pérez

El mexicano Juan Ignacio Cane participará en la segunda temporada Luis Miguel, la serie como José Pérez, uno de los asistentes más cercanos al cantante durante la época dorada. Este personaje se verá involucrado en la pelea que provoca el distanciamiento entre el ‘Sol’ y ‘El Burro’ Van Rankin.

Ignacio estuvo al lado del artista en sus años más gloriosos de su carrera. Foto: Juan Ignacio Cane/difusión

Teresa Ruiz en el papel de Azucena

Azucena es un personaje ficticio creado especialmente para la serie, que tendrá una relación cercana y de lealtad con Luis Miguel, pese a las sombras que lo rodean. Se trata de la primera mujer que se ve en la serie, en quien Luis Miguel confía, por su audacia, por su intelecto y honestidad. Esto tiene relación con los momentos complicados del cantante y naturalmente buscará un refugio. Es ahí que Azucena se encarga de maquillar ese dolor.

Foto: Instagram/Teresa Ruiz

Jade Ewen como Mariah Carey

Otra de las personas que marcó la vida del astro musical fue Mariah Carey, quien será interpretada por Jade Ewen. Carey fue la novia de Luis durante tres años y, según ella misma, “fue una época inolvidable”.

Dejó al artista en 2001 por diversos motivos, pero tan grande fue el cariño, que en su biografía dedica un capítulo a contar el amor que vivió junto al divo, en su mansión de Acapulco. Además, describe la personalidad y las fantasías que le apasionaban al ‘Sol’.

Carey fue una de las mujer que más amó el cantante y que compartió las locuras de amor más fascinantes. Foto: Jade Ewen /difusión

¿Dónde ver la nueva temporada?

La segunda temporada de la serie, dedicado al legado e historia del artista mexicano Luis Miguel durante sus años más brillantes, se podrá ver por la plataforma streaming de Netflix.

¿Qué veremos en la segunda temporada de Luis Miguel?

“Contada en dos líneas de tiempo y con una trama que explorará las dificultades que enfrentó Luis Miguel para balancear su vida familiar y profesional, esta segunda parte estará compuesta de ocho capítulos disponibles todos los domingos a las 7.00 p. m.”, reveló Netflix en un comunicado.