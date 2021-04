Luis Miguel, La serie temporada 2: quién es quién en la segunda parte de la historia

Luis Miguel, la serie, causó gran furor entre los usuarios de Netflix por mostrar la vida del cantante y reavivar la pasión por el ‘Sol de México’. Ahora que lo vimos ascender al estrellato, los nuevos episodios ahondarán tanto en su vida personal como en los problemas con su familia y amigos más cercanos.

La segunda temporada se estrena este 18 de abril y los fans no podrían estar más emocionados por el rumbo que tomarán los personajes en la historia. En ese sentido, te compartimos los rostros que protagonizarán esta nueva entrega.

¿Quién es quién es la segunda temporada de Luis Miguel?

Michelle Salas (Macarena Achaga)

La hija del propio Luis Miguel tiene uno de los papeles más importantes en su vida. “¿Por qué no me viste por 11 años?”, le pregunta antes de convertirse en una mujer que no necesita de nadie más.

Mauricio Ambrosi (Fernando Guallar)

Se trata de uno de los mejores amigos del protagonista. No solo lo apoyó durante los años más difíciles de su vida, sino que también asumió un rol especial dentro de Aries, empresa que manejaría la carrera del cantante.

Sergio Basteri, joven (Axel Llunas)

En la nueva temporada, veremos la etapa más joven del hermano menor de Luis Miguel. Veremos cómo el tío Tito lo intenta convertir en artista, siguiendo los pasos de Luisito Rey.

Patricio Robles (Pablo Cruz Guerrero)

El manager de Luis Miguel tras la muerte de Hugo López en diciembre de 1993. El nuevo representante, en aquel entonces, fue el que logró el encuentro entre Luis Miguel y Frank Sinatra.

José Pérez (Juan Ignacio Cane)

Cuando .Luis Miguel se encontraba en la cima del éxito, José fue uno de sus asistentes más cercanos. Él se ve involucrado en la pelea que ocasionaría el distanciamiento entre ’el sol de México’ y El Burro Van Rankin.

Azucena (Teresa Ruiz)

A diferencia de los otros personajes, Azucena es un personaje ficticio creado especialmente para la serie. Ella tendrá una relación cercana y real hacia Luis Miguel, sin importar los obstáculos de por medio.

Mariah Carey (Jade Ewen).

Posiblemente sea la mujer más importante en la vida de Luis Miguel después de su madre. Su relación marcó un antes y un después en el cantante.

¿Qué veremos en la segunda temporada de Luis Miguel ?

“Contada en dos líneas de tiempo y con una trama que explorará las dificultades que enfrentó Luis Miguel para balancear su vida familiar y profesional, esta segunda parte estará compuesta de ocho capítulos disponibles todos los domingos a las 7.00 p. m.”, reveló Netflix en un comunicado.