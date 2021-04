Este domingo será el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Muchos seguidores esperan con ansias la nueva entrega que promete revelar pasajes nunca antes vistos del renombrado ´Sol de México’.

A propósito de este debut, en los últimos días fueron salieron a la luz varios hechos misteriosos sobre la vida del cantante, que serán retratados en la serie. Sin embargo, uno de los sucesos que no pasa desapercibido entre los espectadores es el audio que grabó al padre del artista poco antes de su muerte .

Dicha grabación fue difundida hace algunos años y ahora vuelve a cobrar relevancia por motivo de la presentación del film. Tal vez fueron las palabras finales que escuchó el público, con las que Luisito Rey manifestó su deseo de seguir sus sueños en la industria musical. No obstante, su salud estaba tan deteriorada y en corto tiempo dejó de existir.

¿Cuál es el audio filtrado de Luisito Rey?

Tras el distanciamiento que se dio entre Luis Miguel y su padre, ambos desarrollaban sus carreras como músicos en distintos rumbos. No obstante, Luis Rey cayó enfermo y ya no pudo recuperarse. La separación se da cuando el mundo conoce que ‘Luismi’ pasó momentos muy duros junto a su progenitor, ya que este lo veía como una fuente de ingresos y lo expuso sin importar las consecuencias.

Cuando se creía que el padre, ya en sus últimos días de vida, por lo menos iba a pedir el perdón de su hijo, las cosas pasaron muy diferentes. Luis Rey se mostró como un padre seguro de lo que hizo y sin arrepentimientos. Durante unos minutos se le escucha manifestar su aspiración de seguir con la música, y luego mencionó que no se sentía mal por lo que pasó su hijo.

“No hay nada en el mundo más hermoso que cuando se tiene fe, no hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar. Tenemos algo en nuestras manos, la credibilidad’', así inicia el audio que se difundió.

“Este barco no se puede hundir... Vamos a cruzar el Atlántico para hacer algo que posiblemente hace 500 años alguien hizo algo similar sin música. Por eso se confundieron, pero llegaron a puerto”, dice Luisito en otro momento.

Pero ya al final de la grabación se escucha el último tema que compuso, donde no muestra estar arrepentido de todo lo que hizo en su carrera, con su hijo y la madre de este.

“No me arrepiento. Sí, sé que he sufrido un poco, los amores que me dieron muchas veces me engañaron... siento. Y es mejor sentir amor aunque sea porque haya dolido, el dolor es el tributo que se paga en esta vida por vivir las cosas bellas de la vida que haya. No me arrepiento ni de mis noches ni mis días, porque mi vida es solo mía. Acaso alguien ha gritado para pagar mis pecados si solo yo sembré mi huerto. Tan solo mío es el rendimiento y en el balance de mi vida, no me arrepiento”, dice la canción.

Luis Miguel y Luisito Rey

Luis Gallego Sánchez, popularmente conocido como Luisito Rey, fue el padre que menos pudo imaginar tener el ´Sol de México´. Tuvieron una relación envuelta en escándalos y muy fracturada, a tal punto que se separaron. Desde la prensa mexicana incluso se llegó a decir que el enemigo principal de Luis Miguel fue su progenitor.

Pero esa poca amistad entre familiares venía desde que Luis Migue fue menor de edad, y se complicó con la separación de sus padres. Fue una pelea que también afectó a su hermano menor, porque fue Miguel quien luchó por la custodia de Sergio, para no dejarlo con su familia paterna. Es así que mientras iba ganando laureles en su público, también libraba guerras familiares.

Finalmente, tras la muerte de Luis Rey regresa, hasta cierto punto, la calma para el cantante. Pero sus conflictos lo persiguieron durante mucho tiempo, incluso cuando ya era una celebridad entrado el siglo XXI.

Probablemente sea ese uno de los motivos por los que, en esta nueva temporada de la serie, la figura de su padre estará fuera de los reflectores.

¿Cuándo se estrena Luis Miguel 2?

En el tráiler compartido por Netflix se confirmó que los ocho nuevos episodios de Luis Miguel 2 estarán disponibles a partir del 18 de abril de 2021 . El estreno será en México a las 7.00 p. m.

Horario del estreno de Luis Miguel, la serie, segunda temporada

El esperado debut de la serie será en el país azteca el domingo 18 de abril a las 7.00 p. m. Esta nueva entrega se dará un día antes del cumpleaños número 51 del popular ‘Sol de México’. En Perú se podrá ver el estreno también a partir de las 7.00 p. m. A continuación, conoce el horario para el resto de países.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (lunes 19).

¿Dónde ver Luis Miguel, temporada 2?