Alfred Molina revela cómo llegará Doctor Octopus a Spider-Man: no way home

Siguiendo los pasos de Spider-Man: into the Spider-verse, la próxima película del arácnido, No way home, se acerca cada vez más al esperado multiverso.

El último año, se dio a conocer que Jamie Foxx y Alfred Molina volverían a interpretar sus papeles de Electro y Doctor Octopus, respectivamente. Ambos villanos ya tuvieron una aparición ante el héroe de Marvel.

Con el paso del tiempo, Molina se ha encargado de confirmar su participación y también que su personaje retomará la historia vista en Spider-Man 2 de 2004.

Durante una entrevista con Variety, el actor señaló que Jon Watts, director de Spider-Man: no way home, le dijo que la historia del Doctor Octopus continuaría lo visto en la cinta con Tobey Maguire pese a que él murió en pantalla.

“Se suponía que el personaje había muerto, pero él simplemente dijo: ‘En este universo, nadie muere en realidad’”, explicó.

La llegada de Alfred Molina incrementó la posibilidad de un posible Spiderverse, evento que reuniría a los actores que alguna vez vistieron el traje del Hombre Araña en el cine. Ellos son: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Este rumor resurgió en internet el 3 de diciembre de 2020, cuando el canal de Sony Latinoamérica lanzó un comercial que exponía el tan ansiado crossover entre los arácnidos. Mira el video a continuación:

Fecha de estreno de Spider-Man: no way home