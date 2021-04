Mortal Kombat 2021: ¿película tiene escena post-crédito?

Como sucedió con Godzilla vs. Kong, Warner Bros decidió que su película Mortal Kombat 2021 se estrene en varias partes del mundo antes que en Estados Unidos.

La cinta, que lleva al cine una vez más a una de las franquicias más populares de los videojuegos, permitirá a los fanáticos ver en pantalla nuevamente a Liu Kang, Sub Zero, Sonya entre otros.

Tras el estreno, fanáticos se preguntan si Mortal Kombat 2021 tiene escenas post-créditos o no. Si eres de los que ya vio la película, sabrás que este recurso no fue utilizado en la cinta dirigida por Simon McQuoid. Por el momento, Warner Bros no ha anunciado si el filme tendrá una secuela o será el inicio de un nuevo universo cinematográfico.

¿De qué trata Mortal kombat 2021?

En Mortal kombat conoceremos al luchador de MMA Cole Young, quien desconoce su herencia o por qué el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su mejor guerrero Sub-Zero, un cryomancer de otro mundo, para perseguirlo.

Al temer por la seguridad de su familia, Young va en busca de Sonya Blade por recomendación de Jax, un comandante de las fuerzas especiales que lleva la misma marca extraña de dragón con la que nació.

Pronto se encuentra en el templo de Lord Raiden, un dios anciano y el protector de Earthrealm, que concede santuario a aquellos que llevan la marca. Aquí, Cole entrenará con los experimentados guerreros Liu Kang, Kung Lao y el mercenario rebelde Kano, mientras se prepara para enfrentarse con los mayores campeones del planeta en el llamado Mortal kombat.