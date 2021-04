El pasado del ‘Sol de México’ se mezcla entre el éxito y fragmentos marcados por la tristeza, muchos de ellos aún sin resolverse. Su vida llena de incertidumbres y épocas doradas fue llevada al cine en 2018. Tras más de dos años de ausencia, Netflix trae la segunda parte de la historia de Luis Miguel. Una nueva temporada llena de misterios en la que los fanáticos esperan, por fin, conocer la verdad.

Entre los relatos que se estrenan este domingo 18 de abril, está la de su hermano menor, Sergio Gallego Basteri. Fue el último hijo de Marcela Basteri y Luisito Rey, quien se distanció del popular artista y murió en 1992.

Según se conoció, la representación de Sergio dará un revuelo al desarrollo de la trama sobre el cantante mexicano. ¿Por qué dejaron de ser tan cercanos y se distanciaron por completo? A continuación te contamos lo se conoce de la historia del “hermano perdido” del artista.

El hermano oculto de Luis Miguel

Aunque el cantante trató de mantener su vida privada lo más alejada posible de los escándalos, siempre se filtraron detalles. Gran parte de sus secretos se verán en la segunda temporada de la serie, pero no todos. La historia que pasó con su hermano Sergio Gallego es uno de ellos. La familia del popular cantante no fue la más unida, sino todo lo contrario, a tal punto que ‘Luismi’ tuvo que luchar por la tenencia de Sergio, que luego no dio los resultados esperados.

Por el momento, se sabe muy poco del menor de la familia Gallego, pero se ha ubicado su residencia en España. La prensa mexicana informó ampliamente sobre la batalla legal que Luis Miguel hizo por la custodia de Sergio tras la muerte de su padre. Fue en este momento cuando Sergio Gallego Basteri se trasladó a México para estar bajo el cuidado de personas cercanas al artista.

¿Qué otros dramas pasaron mientras el ‘Sol de México’ crecía como la espuma en la industria musical? Todo se irá develando a partir del domingo 18 de abril.

¿Quién es el hermano oculto de Luis Miguel?

Sergio Gallego es el tercer y último fruto entre Luisito Rey y Marcela Basteri . Nació en 1983, cuando el matrimonio no estaba pasando el mejor momento. En ese entonces, Luis Miguel tenía 14 años y lanzaba su éxito “Decídete”, tema y título de su tercer álbum de estudio.

Tras la ruptura familiar, Marcela se retira con su hijo Sergio a Italia. No se supo un largo periodo de su paradero hasta que reapareció en España para oficializar el divorcio. Tras los arreglos, el pequeño quedó bajo la custodia de su padre, de nacionalidad española, y lo regresó a México.

Es entonces cuando Luisito Rey (Luis Gallegos Sánchez) conoce a Yolanda Mingo. Al morir Gallegos, Mingo queda al cuidado de su hijastro Sergio. Para esa época ya se decía que la madre, Marcela Basteri, estaba muerta. En ese mismo tiempo, Luis Miguel iba triunfando en su carrera y comienza la disputa por la tenencia de su hermano menor entre la madrasta, su hermano Mario y el propio Miguel.

Desde ese momento, el pequeño Sergio no tendría un paradero fijo, por lo que finalmente Luis Miguel decide acogerlo en México donde se encontraba la abuela paterna, Maricarmen Gallego.

'Luismi' se hizo cargo de los gastos económicos de su hermano hasta que cumpla 18 años. La última evidencia pública de Sergio Gallego fue en 2019. Foto: difusión

Luis Miguel quería que su hermano menor no pase la misma situación que él. Es así que decide enviarlo a Boston, Estados Unidos, con la intención de que estudie leyes, pero esto no se concretó. Finalmente, el cantante determinó ya no continuar con la manutención de su familiar al cumplir sus 18 años y se distanciaron. No se supo durante mucho tiempo sobre Sergio, hasta que en 2019 apareció en los reflectores cuando tenía 38 años.

¿Qué veremos del hermano oculto de Luis Miguel en la temporada 2?

Según el adelanto, lo que se podrá ver acerca de la vida del hermano menor de Luis Miguel es la etapa dura que les tocó vivir tras la separación de sus padres y la muerte Luisito Rey, que también era cantante.

Las querellas que Miguel emprendió para salvar a su hermano de una vida que ya había sufrido el cantante y que no estaba dispuesto a permitir que este pase lo mismo. Dado que su padre durante muchos años vio en el artista un trofeo para ganar dinero, muchas veces fue expuesto a robos que él mismo manifestó en reiteradas oportunidades.

También se verá la separación de ambos cuando Sergio cumple la mayoría de edad. Todo ello y otras vivencias duras que pasó el divo mexicano serán retratadas en el elenco que vuelve renovado con nuevas figuras.

¿Cuándo se estrena Luis Miguel 2?

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie se estrena este domingo 18 de abril a través de la plataforma de streaming Netflix.

Horario del estreno de Luis Miguel, la serie, segunda temporada

El esperado debut de la serie será en México el domingo 18 de abril a las 7.00 p. m. Esta nueva entrega se dará un día antes del cumpleaños número 51 del popular ‘Sol de México’. En Perú se podrá ver el estreno también a partir de las 7.00 p. m. A continuación, conoce el horario para el resto de países.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (lunes 19).

¿Dónde ver la segunda temporada de Luis Miguel?

La segunda temporada de la serie, dedicada a la vida del artista mexicano Luis Miguel en su etapa adulta, se podrá ver por la plataforma streaming de Netflix.

Su estreno es este domingo 18 de abril.

