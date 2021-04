Wolverine: serie de Marvel Studios estaría en desarrollo para Disney Plus

Wolverine es uno de los superhéroes más populares de Marvel Comics, gracias a su ferocidad, trágico pasado, longevidad en la ficción y su sentido del honor. El encargado de llevarlo a la pantalla grande fue nada menos que Hugh Jackman en una decena de películas.

Cabe resaltar que los derechos cinematográficos de Wolverine finalmente fueron adquiridos por Disney, por lo que sus seguidores esperan su eventual ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel. Mientras tanto, podrán tenerlo antes en la pantalla chica.

De acuerdo a That hashtag show, Marvel Studios ha empezado el desarrollo de una serie centrada en el aguerrido personaje para Disney Plus. Dado que se encuentra en etapas iniciales, no hay muchos detalles, ni elenco o showrunner elegido.

Más antihéroe que héroe clásico. Foto: Marvel Comics

Lo más posible es que se trate de una antología, dado que Wolverine ha vivido miles de historias en distintas épocas y lugares mundo. Para ejemplificar la idea, el medio especializado utiliza a American Horror Story, donde la trama se reinicia con cada temporada, pero ahora todo giraría entorno al protagonista.

Asimismo, se presume que la primera temporada adaptaría el famoso cómic Arma X. Otras de las historias que podrían ser llevadas a la pantalla son Old Man Logan , Enemy of the State y, por supuesto, su primera serie personal escrita por Chris Claremont.

¿Quién es Wolverine?

Wolverine apareció por primera vez en 1974, en el número 181 de El increíble Hulk (The incredible Hulk). Contrariamente a lo que podría suponerse, cuando Magneto logró extirparle el esqueleto de adamantium, Wolverine se reveló como un mutante Clase Omega.

Si algo caracteriza a Wolverine son sus garras y su factor curativo; este segundo punto es el que lo hace “inmortal”, o eso se supone al menos.