Wolfwalkers: PETA premia la película por su mensaje a favor de los animales

Wolfwalkers, la película dirigida por Tomm Moore y Ross Stewart, trajo de regreso la animación 2D por todo lo alto. La producción irlandesa nos presentó una historia fantástica con una imperdurable lección de vida en armonía con los animales y el medio ambiente.

Su éxito ha conquistado a la crítica y los miles de espectadores que se maravillaron con la inspiradora aventura. Como si esto fuera poco, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) premió el filme por su contribución a la causa anti-especista.

De acuerdo a PETA, Wolfwalkers “desafía la creencia tóxica de que los humanos son superiores a otras especies, algo a lo que Moore habló en una entrevista: ‘Como defensor de los derechos de los animales, siento que la crisis actual se debe en gran parte a una actitud rota y fuera de control que nosotros, como sociedad global, hemos desarrollado hacia los animales, y la película habla de eso en cierto nivel’”.

Cabe resaltar que Wolfwalkers: espíritu de lobo compite en los premios Óscar como mejor película animada, junto a Onward, Over the moon, Soul y A shaun the sheep movie: farmageddon.

Wolfwalkers: espíritu de lobo - sinopsis oficial

En una época en la que reinan la superstición y la magia, los lobos están considerados como una fuerza demoníaca que debe ser eliminada. Robyn es una joven aprendiz que viaja hasta Irlanda junto a su padre para erradicar al último grupo de lobeznos que conoce, pero la situación cambia cuando Robyn salva a Mebh. Su amistad la lleva a conocer el mundo de los denominados Wolfwalkers, transformándose en aquello que su padre la ha mandado a destruir.