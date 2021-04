The Falcon and the Winter Soldier 1x05: la última batalla contra John Walker

Tras los eventos de Avengers: Endgame, The Falcon and the Winter Soldier decidió mostrar al mundo su Capitán América y los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel no podrían estar más emocionados con el rumbo tomado con Sam Wilson y Bucky Barnes.

Contra todo obstáculo, los protagonistas buscan mantener vivo el legado de Capitán América. Sin embargo, ninguno esperó que el mismo Gobierno estadounidense eligiera a John Walker (U.S. Agent) como el reemplazo del mítico superhéroe.

“Es halagador. ¡Simplemente lo odian!”, fueron las palabras del actor, que se vio obligado a cerrar sus redes sociales luego de los constantes mensajes de odio e incluso amenazas de muerte. Todo esto porque los fanáticos aseveran que no se trataría del digno sucesor del ‘Cap’.

Por este motivo, los fans esperan con ansias el quinto episodio del show que promete dar cierre a la caída de John Walker. Como vemos en la nueva imagen promocional, Falcon y Winter Soldier lo confrontarán en una lucha por el emblemático escudo del Capitán América.

¿A qué hora y dónde se estrena el capítulo 5 de The Falcon and the Winter Soldier?

El episodio 5 de The Falcon and the Winter Soldier llegará este viernes 16 de abril de 2021 a las 3.00 a. m. (hora peruana). La serie estará disponible en la plataforma online Disney Plus. Descubre los horarios de estreno según tu país:

The Falcon and the Winter Soldier - sinopsis oficial

Falcon y el Soldado del Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.