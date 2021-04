Mortal Kombat: primeras críticas aseguran que hace justicia al videojuego

Mortal Kombat, la nueva adaptación del violento videojuego de lucha, promete ser fiel al material original y los fans no podrían estar más emocionados por su estreno el próximo 23 de abril a a través de HBO Max.

La película, dirigida por Simon McQuoid, incluirá personajes icónicos que competirán en un torneo que determinará el destino de la Tierra, por lo que la clasificación R relucirá para hacerle justicia a los fatalities y brutalities.

Una semana antes de su lanzamiento oficial, la crítica ya pudo ver la película y sus impresiones aliviaron la inseguridad de los fans que temían por otra adaptación fallida. Sin embargo, no sería suficiente para quien busque algo más que acción y violencia.

Críticas

“Si eres fanático de Mortal Kombat, te divertirás mucho, ya que llenarás los vacios con tu conocimiento preexistente de la serie y simplemente te deleitarás con la violencia. Pero para el espectador promedio, habrá pocas razones para preocuparse por lo que está en juego aquí. En última instancia, eso es a lo que se reduce Mortal Kombat de 2021: una adaptación de videojuego sólida llena de fanservice para los jugadores y una película de acción decente para todos los demás”. (Mufaddal Fakhruddin, IGN India).

“Se trata de boxeadores con sangre ninja y boinas verdes con brazos de robot que golpean a lagartos y demonios con alas de murciélago hasta convertirlos en pulpa sangrienta. Cuando no están peleando, los personajes discuten y lanzan modismos pseudo-espirituales hasta que llega el momento de volver a enfrentarse. Mortal Kombat no es para el paladar exigente, sino para los que saben: Get over here!” (James Marsh, South China Morning Post).

“Como película basada en el popular videojuego, Mortal Kombat lleva el mundo del juego a la pantalla grande con mucho cuidado y atención a los detalles. La caracterización y representación de los queridos peleadores es lo suficientemente cercana a sus contrapartes del juego, con atuendos y estilos de lucha casi idénticos al juego. Las imágenes, los efectos de sonido, la sangre y la acción son exactamente lo que los fanáticos han estado buscando desde la película original de 1995 y más”. (A’bidah Zaid, Geek Culture).

“Mortal Kombat no viene sin sus golpes. Desde problemas de ritmo hasta la falta de desarrollo del personajes y una edición extraña, no es una victoria rápida. Sin embargo, a pesar de los golpes ocasionales, la película sigue dando patadas y al final sale victoriosa. A veces, solo necesitas ver una película en la que un personaje congela la sangre de otro y lo apuñala con ésta”. (Sergio Pereira, Fortress).