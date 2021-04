Solo faltan días para el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Esta producción que trae el servicio de Netflix abordará la vida de la estrella en sus épocas gloriosas. Pero también contará sobre su círculo familiar y todas las calamidades que enfrentó mientras su carrera musical brillaba para millones en el mundo.

Aventuras amorosas, giras y conflictos familiares es lo que se retratará a partir del domingo 18 de abril. Como es de esperar, la hija del extraordinario músico también estará en esta nueva entrega. Michelle Salas es otra de las sorpresas que trae el film ambientado desde los 90 en adelante, etapa en la que Luis Miguel empezó a resplandecer como artista.

Michelle Salas en Luis Miguel, La serie

La hija de Luis Miguel, que durante años fue opacada por no ser reconocida como tal, también será representada en la segunda parte de la serie. Aunque estuvo en desacuerdo con algunas escenas de la primera entrega, motivo por el cual se distanció de su padre, se espera que la nueva grabación vaya acorde a lo que ella vivió lejos del afecto de Luis Miguel, cuando él gozaba de su exitosa carrera musical.

¿Cómo reaccionó Luis Miguel a las declaraciones de Michelle Salas?

La descendiente del artista mexicano que al inicio no fue reconocida es Michelle Salas. Resulta que Luis Miguel tenía una heredera que pocos conocían, y fue recién en 2008 que oficializó la paternidad de la joven.

Previo a ello, él tuvo a su hijo Miguelito con la actriz Aracely Arámbula, con quien ya formaba una familia en los Estados Unidos. Es en ese momento cuando decide aceptar su responsabilidad como padre de Michelle y por medio de su manager, Alejandro Asensi, realizó los trámites de paternidad.

Poco tiempo después, su hija se mudó junto a él a EE. UU. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar, luego de que se difundieran algunas imágenes de la hija con Asensi en situaciones románticas, a lo que el ‘Sol de México’ tomo la decisión de despedir a su representante, y a su progenitora la envió a estudiar a Europa.

¿Por qué se distanció Michelle Salas de Luis Miguel?

La primera distancia fue por parte de Luis Miguel, ya que este no la reconoció como su hija. Luego vino el segundo óbice, esta vez por parte de Michelle, ya que inició un romance con el representante de su padre, motivo por el cual tuvieron que separarse un buen tiempo.

Finalmente, y la más destacada separación es a raíz de la primera parte de la serie. Resulta que en dicha entrega se presenta a la madre de Michelle, Stephanie Salas, como una mujer infiel. Esto causó la molestia en la joven y le reclamó a su padre por permitir que se le represente como fruto de una noche desenfrenada.

¿Qué veremos de Michelle Salas en la temporada 2 de Luis Miguel?

En los capítulos próximos se verá justamente la historia de Michelle Salas cuando aún no era reconocida, hasta las abruptas separaciones que tuvieron ella y su padre por diversos motivos.

Además, la segunda temporada de la serie mostrará el encuentro con Frank Sinatra, con quien el ‘Sol de México’ compartió escenario en Los Ángeles en el marco de los 80 años de la estrella estadounidense.

También se revelarán detalles acerca de la salud del cantante, quien en 2018 aseguró en una entrevista que padecía tinnitus (zumbidos provocados por la exposición de sonidos altos), y cómo esto ha afectado su carrera. No obstante, la intriga seguirá presente con las extorsiones, robos y engaños a los que Luis Miguel fue expuesto durante su vida.

¿Quién es Michelle Salas?

Nació en Ciudad de México, en 1989, por lo que actualmente tiene 31 años. Es hija de Luis Miguel y de la actriz Stephanie Salas. El cantante no la reconoció hasta que ella cumplió la mayoría de edad.

En 2005, cuando tenía 16 años, la misma Michelle habló acerca de su progenitor. En diálogo con la revista Quien, dijo: “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!”.

Es modelo y una reconocida diseñadora de moda. Su sitio web fue uno de los más consultados del sector hasta hace unos años. Hoy es parte del staff de youtubers del canal de moda HOLA!4u. Además, es toda una celebridad en las redes sociales.

¿Cuándo se estrena Luis Miguel 2?

La segunda temporada de la serie de Luis Miguel se estrenará el próximo 18 de abril, un día antes de que el llamado ’Sol de México’ cumpla 51 años. Será Netflix quién lance todos los capítulos del film cada fin de semana.

Diego Boneta volverá a interpretar a Luis Miguel en la temporada 2 de la serie. Foto: Netflix

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 15 de abril del 2021