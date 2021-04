En el 2020, Netflix anunció que la temporada 2 de Luis Miguel, la serie llegaría en dicho año, pero siguiendo las acciones de otras producciones debido a la pandemia, el lanzamiento se postergó para el 2021.

A escasos días del retorno de la bioserie al streaming, se ha dado a conocer que, como en la primera parte, Diego Boneta interpretará los éxitos de ‘El sol de México’.

Mediante sus redes sociales, Netflix anunció que cada una de las canciones que aparecerán en los capítulos de Luis Miguel, la serie 2 podrán ser escuchadas en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Claro Música y YouTube.

Diego Boneta volverá a dar vida a Luis Miguel para la bioserie del streaming. Foto: Netflix

Diego Boneta volverá a interpretar las canciones de Luis Miguel. Foto: Captura de Spotify

Por el momento, el primer éxito en llegar a las plataformas de música ha sido “Qué nivel de mujer”, el cual fue interpretado originalmente por Luis Miguel en 1993 para el disco Aries.

Gracias a una entrevista que Rolling Stone México le realizó a Diego Boneta días atrás, se ha podido saber qué otros temas estarán presentes en la serie de Netflix.

Suave de 1993

Fue lanzado como tercer sencillo de Aries. La canción alcanzó el número nueve en la lista Billboard Hot Latin Songs en los Estados Unidos.

Ayer de 1993

También parte del disco Aries, el título es un cover en español de “All that my heart can hold”, compuesto por David Foster.

Te extraño de 1991

Escrita por Armando Manzanero, el tema se usó para Romance, uno de los discos más famosos de ‘El sol de México’.

El tráiler de Luis Miguel, la serie temporada 2 nos anticipa que “México en la piel” también estará en los capítulos. La composición se usó para darle título a un disco de 2004, el cual incluyó “El viajero”, “Sabes una cosa” y “Échame a mí la culpa”.