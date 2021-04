Falcon & the Winter Soldier: creador de Soldado del Invierno no está feliz

The Falcon and the Winter Soldier tiene emocionados a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel gracias a su conflicto político y drama humano. En la historia, Sam Wilson y Bucky Barnes buscan mantener vivo el legado de Capitán América, aunque choque con los intereses del mismo Gobierno estadounidense.

Como vimos en la serie, el soldado John Walker fue elegido como el reemplazo del querido superhéroe, creando una ola de rechazo por los fans que no lo ven como un legitimo sucesor. Al mismo tiempo, Barón Zemo se ha posicionado como un inesperado aliado de los protagonistas.

Así, la segunda serie de Marvel Studios para Disney Plus está edificando el futuro de la franquicia y los seguidores están atentos a los dos últimos capítulos del programa. Pese a su éxito, Ed Brubaker, creador de Winter Soldier, no se siente contento con la actual situación.

Durante el podcast Fatman Beyond, el escritor lamentó que no ha tenido la compensación que siente merecer por su creación. “A medida que pasaban los años, comencé a pensar: ‘¿Por qué no obtengo nada por esto realmente?, ¿cómo podemos realmente obtener un gracias o un crédito?’”.

“Estas películas están ganando miles de millones de dólares, y parece que simplemente obtuvimos un mal trato. Recuerdo estar sentado allí durante la tercera película, rechazando este pequeño cheque de agradecimiento porque pensé: ‘Esto es un insulto’”, prosiguió el artista.

The Falcon and the Winter Soldier - sinopsis oficial

La serie contará la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes después de los eventos ocurridos en Avengers: endgame. Además, se podrá ver cómo el Gobierno de Estados Unidos le niega a Falcon ser el nuevo Capitán América e impone a un soldado para portar el escudo y traje del héroe.

¿A qué hora y dónde se estrena el capítulo 5 de Falcon y el Soldado del Invierno?

El episodio 5 de The Falcon and the Winter Soldier llegará este viernes 16 de abril de 2021 a las 3.00 a. m. (hora peruana). La serie estará disponible en la plataforma online Disney Plus.