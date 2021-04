Doctor Strange 2 está en última semana de rodaje, afirma Kevin Feige

Doctor Strange in the multiverse of madness traerá de regreso a Benedict Cumberbatch como el poderoso hechicero, bajo la dirección de Sam Raimi. Además, contará con el coprotagonismo de Elizabeth Olsen como Scarlet Witch tras los eventos de WandaVision.

Como se recuerda, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, adelantó que el final de WandaVision estaba conectado a Doctor Strange 2. Además, aseguró que la película “abarcará el multiverso y la locura en él, muy directamente”.

La producción de la cinta empezó en octubre de 2020 y, para alegría de los fans, está a punto de finalizar luego de los retrasos ocasionados por la pandemia de coronavirus. Con estas palabras, Kevin Feige dio la noticia a través de una entrevista para The Undefeated.

“Estoy aquí en Londres en el set de Doctor Strange 2 para nuestra última semana, y Lizzie está aquí después de haber trabajado sin parar desde que terminó WandaVision hasta entrar en Doctor Strange 2″, fueron las declaraciones del CEO de Marvel Studios.

¿De qué trata Doctor Strange 2?

Después de los eventos de Avengers: endgame, Dr. Strange continúa su investigación sobre la Piedra del Tiempo. Sin embargo, un nuevo enemigo busca destruir a cada hechicero restante en la Tierra y desatar un mal indescriptible.

¿Cuál es la fecha de estreno de Doctor Strange 2?

Doctor Strange in the multiverse of madness está programada para ser estrenada en los Estados Unidos el 25 de marzo de 2022, como parte de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.