Save Ralph: el mensaje de Taika Waititi sobre corto contra maltrato animal

Save Ralph, el cortometraje dirigido por Taika Waititi, está dando de qué hablar en redes sociales por su emotivo mensaje contra la experimentación cosmética en animales. Desde su lanzamiento a la fecha, son más los que se suman a la campaña orquestada por la Human Sociey International.

“Conoce a Ralph. Su trabajo es hacer que le prueben los cosméticos, una práctica que es asquerosa, arcaica y que debe detenerse. Trabajemos para salvar animales como Ralph firmando la petición de HSI para detener las pruebas con animales”, fueron las palabras del cineasta en Instagram.

Pese a la crueldad de lo acontecido, para el conejo, este servicio voluntario “está bien” porque le inculcaron que el ser humano es el más superior de las criaturas que viven en la Tierra y es un honor servirle.

“Por favor mire esta película y avíseme si siente algo. Si no siente nada, es posible que esté muerto. ¡Sin embargo, no hay juicio!”, agregó el cineasta, no sin antes agradecer al equipo creativo involucrado con el que trabajó para lanzar el desgarrador cortometraje.

Aparte de Taika Waititi como protagonista, el equipo está conformado por Zac Efron, Ricky Gervais, Olivia Munn, Spencer Susser, Pom Klementieff y Tricia Helfer.

Por su parte, el presidente de Human Sociey International, Jeffrey Flocken, señaló que el cortometraje es una llamada de atención y un mensaje de que los animales todavía están sufriendo por los cosméticos y ahora es el momento de unirnos para prohibir esta práctica a nivel mundial.

”Hoy tenemos una gran cantidad de enfoques confiables y sin animales para garantizar la seguridad del producto, por lo que no hay excusa para hacer sufrir a animales como Ralph al probar cosméticos o sus ingredientes”, enfatizó.