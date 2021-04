Falcon and the Winter Soldier: tráiler de capítulo 5 muestra pelea por el escudo

Tras el éxito de WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier cuenta con la atención de millones de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. La serie muestra como Sam Wilson y Bucky Barnes buscan mantener vivo el legado de Capitán América, aunque esto les cueste varios enemigos.

A pocas horas de estrenarse el quinto episodio del show, Marvel Studios reveló un adelanto que repasa escenas de las entregas anteriores y resalta que la caída de John Walker será un factor clave en la historia.

Sin embargo, lo más importante del tráiler es la lucha por el escudo del Capitán América. Los últimos segundos presentan el escenario para lo que parece una inminente pelea entre Sam Wilson, Bucky Barnes y John Walker por el legado de Steve Rogers.

The Falcon and the Winter Soldier - personajes

La serie de Disney Plus traerá de regreso a conocidos rostros del UCM y también incorporará a nuevas estrellas de Hollywood. Conoce quiénes son ellos:

Sebastian Stan como Soldado de Invierno

Anthony Mackie como Falcon

Emily VanCamp como Sharon Carter

Wyatt Russell como Jonathan Walker

Daniel Brühl como Baron Zemo

Don Cheadle como War Machine.

Falcon y el Soldado del Invierno - sinopsis oficial

Falcon y el Soldado del Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.