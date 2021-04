Falcon and the Winter Soldier: personaje del cómic tendría cameo en capítulo 5

The Falcon and the Winter Soldier, la segunda serie de Marvel Studios para Disney Plus, muestra las consecuencias después de que Steve Rogers dejara el rol de Capitán América en Avengers: endgame.

Es así que Sam Wilson y Bucky Barnes buscan mantener vivo el legado del superhéroe, a pesar de que en algunas oportunidades tengan que enfrentar al mismo Gobierno de los Estados Unidos.

A pocas horas del estreno del quinto episodio de la serie, Malcolm Spellman, showrunner de The Falcon and The Winter Soldier, anticipó el cameo de un importante personaje de Marvel Comics.

“Hay personajes de nuestra serie a los que me encantaría ver asociados con los grandes poderes de este mundo como Thor o alguien así. Su personalidad es muy fuerte, es el personaje del episodio cinco. Me encantaría ver ese personaje con Thor”, indicó el creativo en una entrevista con Rotten Tomatoes.

Aunque el nombre y papel del personaje son un misterio, el portal web Film indicó que el cameo sería de un “ personaje que no hemos visto en el UCM” y que tampoco está contemplado en los planes de las próximas películas de Marvel Studios.

The Falcon and the Winter Soldier, capítulo 5 - fecha y hora de estreno

El episodio 5 de The Falcon and the Winter Soldier llegará este viernes 16 de abril de 2021 a las 3.00 a. m. (hora peruana). La serie estará disponible a través de la plataforma online Disney Plus.

The Falcon and the Winter Soldier - sinopsis oficial

Falcon y el Soldado del Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.