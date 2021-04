Army of the dead: la película no tendrá otras versiones, afirma Zack Snyder

Zack Snyder está listo para regresar al cine de zombies con Army of the dead. Originalmente, la película estaba planeada como una secuela de Dawn of the dead, pero la falta de apoyo por parte de Warner Bros terminó por atascar el guion de la cinta.

“Es una película de atracos con zombis en toda regla. Esperas caos total con muertos vivientes y lo obtienes al 100%. Pero también consigues a estos personajes realmente asombrosos en un viaje fantástico. Va a sorprender a la gente que haya mucha calidez y emoción real con estas personalidades geniales”, explicó el director anteriormente.

De cara a su estreno el próximo 21 de mayo a través de Netflix, el director habló con Insider sobre Army of the dead: “No hay más versiones de esta película. Este es el corte del director. No tendrán que ver una versión arruinada. Podrán ver la versión increíble desde el principio”.

“Tenía muchas ganas de hacer una película con un universo y una propiedad intelectual en la que pudiera ser la autoridad extrema y permitir que la audiencia simplemente estuviera en un viaje que es puramente mi diseño”, prosiguió Snyder.

Por otro lado, Snyder describió su experiencia trabajando con Netflix como asombrosa, a diferencia de Warner Bros: “Mi equipo ha sido de mucho apoyo, una colaboración increíble y realmente una alegría. Esta fue probablemente una de mis experiencias, si no la más gratificante, que he tenido al hacer una película”.

Army of the dead - sinopsis oficial

La historia está protagonizada por un grupo de mercenarios liderados por el personaje de Dave Bautista. Ellos aceptan la misión de concretar un robo en una ciudad de Las Vegas infestada por zombis.

¿Quién es quién en Army of the dead?