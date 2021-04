Daniel Brühl afirma que Capitán América de Wyatt Russel será querido por fans

The Falcon and the Winter Soldier, la segunda serie de Marvel Studios para Disney Plus, nos mostró un mundo despojado del Capitán América tras Avengers: endgame. Como vimos, Sam Wilson y Bucky Barnes buscan mantener vivo el legado del superhéroe aún si esto significa enfrentar al mismo Gobierno de los Estados Unidos.

A tan solo dos episodios del final, los espectadores están inmersos en la historia. Gran parte del crédito corresponde a John Walker, el personaje interpretado por Wyatt Russel que se ganó el odio de los fanáticos luego de presentarse como el sucesor ilegitimo del Capitán América.

“Es halagador. ¡Simplemente lo odian! Fue divertido ser el saco de boxeo de Marvel por un tiempo”, fueron las palabras del actor que se vio obligado a cerrar sus redes sociales luego de los constantes mensajes de odio e incluso amenazas de muerte.

Lo curioso es que Barón Zemo, villano de Capitán América: civil war, se ganó el cariño de la fanaticada al presentarse como aliado de los protagonistas. En una entrevista para Sensacine, el actor que le da vida, Daniel Brühl, habló sobre cómo los roles se invirtieron.

“Nunca se sabe cómo van a responder los fans. Pueden ocurrir locuras. Avalanchas de críticas… Tampoco Wyatt [Russell] debería preocuparse demasiado. He trabajado con él y es un tipo super inteligente, entrañable y muy seguro de si mismo. Yo creo que a la gente le caerá bien [el nuevo Capitán América]. Ahí no creo que se tenga que preocupar”, explicó.

The Falcon and the Winter Soldier - sinopsis oficial

La serie contará la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes después de los eventos ocurridos en Avengers: endgame. Además, se podrá ver cómo el Gobierno de Estados Unidos le niega a Falcon ser el nuevo Capitán América e impone a un soldado para portar el escudo y traje del héroe.