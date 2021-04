Marvel: What if...? presenta primer póster de Los guardianes del multiverso

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiendo sus horizontes a través de Disney Plus. Tras el estreno de WandaVision y Falcon and The Winter Soldier, What if...? está siendo comentada por los fanáticos por las posibilidades creativas que ofrecerá a la franquicia.

Hasta la fecha se conoce que la serie animada contará historias de los superhéroes ambientadas en mundos paralelos. Será un total de 23 episodios cargados de emoción y sorpresas, vistos a través de los ojos de El Vigilante, quien será interpretado por Jeffrey Wright.

"What If...?" será la serie animada de Disney+. Foto: Difusión

Cada capítulo nos llevará a un escenario totalmente original en el que su protagonista incluso podría adoptar el rol de otro superhéroe: desde Peggy Carter como Capitán Bretaña, Doctor Strange frente a una versión oscura de sí mismo o T’Challa como Star Lord.

La curiosidad es grande por parte de los fanáticos que no esperan para ver el resultado en la pantalla chica. Para su alegría, se reveló el póster oficial del primer capítulo que se centrará en Los guardianes del multiverso, un equipo que ha sorprendido por sus integrantes.

Como podemos ver en la imagen, la agrupación está conformada por Doctor Strange, Black Widow, Thor, Gamora, Killmonger, Star-Lord y Peggy Carter como Capitán Bretaña. Aunque sus rostros nos los recuerden, no queda duda que vienen de un mundo diferente al visto en el MCU.

What if...? llegará en 2021, aunque Marvel Studios todavía no ha confirmado la fecha exacta en que esta realidad alternativa del MCU estará disponible en el catálogo de Disney Plus.