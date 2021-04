Loki: nueva imagen muestra al villano capturado por la TVA

Tras el reciente estreno de The Falcon and the Winter Soldier vía Disney Plus, muchos suscriptores de la plataforma virtual esperan con ansias la llegada de Loki. La entrega expandirá las aventuras del ‘Dios de las mentiras’ a cargo del actor Tom Hiddleston.

Para mantener las expectativas de los fans, la revista Empire ha compartido una nueva imagen del protagonista, pero, esta vez, en una escena que revela cómo fue capturado por la TVA (Autoridad de Variación del Tiempo).

Loki capturado por la TVA. Foto: Empire

En la fotografía se puede ver a Loki con su traje de prisionero y con las manos ocultas, por lo cual se puede entender que está siendo juzgado por la reconocida organización.

Recordemos que él rompió la continuidad de espacio-tiempo cuando usó el teseracto con la gema del espacio en Avengers: endgame, película lanzada en los cines en 2019.

Loki llegará en Disney Plus el 11 de junio de 2021 . El programa tendrá un total de seis episodios dirigidos por Kate Herron y con el guion principal a cargo de Michael Waldron.

¿De qué tratará Loki, serie de Disney Plus?

En esta ocasión, Loki será un viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad, pero sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal, que lo recluta para que sea uno de sus agentes. Si bien deberá revivir sus errores del pasado, al parecer, y como para no perder la costumbre, se saldrá con la suya.

La serie revelará los acontecimientos tras Avengers: endgame, en los que Loki logra robar el Tesseracto y luego huye ante la presencia de los Vengadores.