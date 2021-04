The Falcon and the Winter Soldier, capítulo 4: el nacimiento de US Agent

El nuevo capítulo de The Falcon and the Winter Soldier llegó a Disney Plus y es considerado como el mejor de la serie. Los fanáticos esperan que las próximas entregas muestren las acciones del nuevo antihéroe del UCM, US Agent.

El episodio muestra cómo Sam Wilson, Bucky Barnes y Zemo continúan en la búsqueda de Karli Morgenthau . A la vez que John Walker, el nuevo Capitán América y Battlestar siguen investigando el paradero de la terrorista por su cuenta.

Nace el US Agent

Después de perseguir a Karli, John Walker encuentra los frascos rotos del suero del supersoldado y guarda el único que quedó intacto en su bolsillo. Luego de ser derrotado fácilmente por las Dora Milaje de Wakanda, se plantea la posibilidad de obtener superpoderes.

Los protagonistas encuentran otra vez el paradero de Karli y Walker pelea contra los supersoldados, a quienes derrota gracias a los poderes que le otorgó el suero. Después de que Lemar, el compañero del Capitán América, muere por un golpe de Karli, Walker enfurece y decide asesinar a la culpable.

John atrapa a uno de los anarquistas y lo golpea con el escudo hasta matarlo. La última escena muestra a Walker con sangre en el símbolo del Capitán América, mientras una multitud lo fotografía. El legado de Steve Rogers muere para darle paso al US Agent.

The Falcon and the Winter Soldier - sinopsis oficial

Falcon y el Soldado del Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.