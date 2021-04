The Boys 3: Jensen Ackles revela nuevo look como Soldier Boy para la serie

The Boys, la polémica serie de superhéroes de Amazon, ha dejado boquiabiertos a sus fans tras un sorprendente final de segunda temporada. Ahora los personajes dejarán de lado esa oscura representación de la fama y celebridades para expandir más la historia de su universo ficticio.

Anteriormente, el showrunner Eric Kripke advirtió a los fans que no están preparados para lo que se viene en los nuevos capítulos y las especulaciones no tardaron en aparecer. Una de estas involucra el papel que tendrá Soldier Boy, el superhéroe interpretado por Jensen Ackles.

A través de Instagram, el actor (conocido por Supernatural) compartió una nueva fotografía en Instagram para revelar su nuevo look como el nuevo personaje que dará de qué hablar en la tercera temporada. No solo se ha dejado crecer el cabello, sino también bigote y barba, sorprendiendo a sus seguidores.

¿Quién es Soldier Boy?

Se trata del líder de una agrupación ‘supe’ llamada Payback. Dado que el personaje es una parodia de Capitán América, es conocido por ser el primer superhéroe y su participación en la segunda guerra mundial.

“Conforme se escribe sobre él en la serie, estamos hablando sobre la historia de Vought, porque él es como su John Wayne. Es uno de esos sujetos que ha estado por ahí durante décadas de la historia de la compañía”, explicó Kripke para Variety.

Tras esto, señaló que Soldier Boy no estará del lado de los buenos y que será igual o peor que el líder de The Seven. “Él era Homelander antes de Homelander. Es de una época diferente, pero tiene ego y ambición, solo que es algo diferente porque es de un tiempo diferente, finalizó.

The Boys 3: fecha de estreno

Según el showrunner de The Boys, Eric Kripke, la serie comenzará las grabaciones a inicios de 2021 y se extenderá hasta el 12 de agosto del mismo año. Por esto, fanáticos prevén que el estreno del show ocurriría a inicios de 2022.