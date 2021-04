Hacker: película con Chris Hemsworth es la más vista de Netflix

Como cada mes, Netflix están renovando su contenido con nuevas películas que disputan el ranking de popularidad. En ese sentido, Blackhat: amenaza en la red, la película protagonizada por Chris Hemsworth, ha sorprendido por posicionarse como la más vista de la plataforma de streaming.

En 2015, la cinta no fue bien recibida en taquilla, la crítica ni el mismo Hemsworth quien no estuvo satisfecho con su actuación. “No disfruté lo que hice. Simplemente se sintió plano. También fue un intento de hacer lo que pensé que la gente podría haber querido ver. Pero no creo que sea bueno en ese espacio”, señaló anteriormente.

Por estos motivos, ha sido toda una sorpresa que Blackhat sea la más vista en el servicio, sobrepasando títulos como Shrek, Fuerza Trueno, Corre y Estación Zombie 2. Lo que no causó asombro fue la dura apreciación de varios fans que solo rescataban la presencia de Hemsworth, por medio de las redes sociales.

Blackhat - sinopsis oficial

Los gobiernos de Estados Unidos y China se ven obligados a cooperar por el bien de la seguridad nacional de ambas potencias. El motivo: una fuerte amenaza informática está poniendo en riesgo las vidas y el futuro de la población. Se tratan de delitos informáticos de alto nivel para los que deberán recurrir a un hábil convicto si quieren llegar a tiempo para evitar lo peor.

¿Qué dijo la crítica de Blackhat?

Con una base de 190 reseñas, la cinta consiguió una aprobación del 32% en Rotten Tomatoes. “Temáticamente oportuno, pero dramáticamente inerte, Blackhat deja a Chris Hemsworth en una confusa falla del director Michael Mann”, dictaminó el consenso crítico del sitio.