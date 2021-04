Uno de los lanzamientos más esperados en la plataforma de Disney Plus es The Falcon and the Winter Soldier. La serie mostrará lo que ocurrirá entre Sam Wilson y Bucky Barnes tras los eventos ocurridos en Avengers: endgame.

A continuación, te compartimos los detalles acerca del nuevo programa. Revisa el tráiler, hora de emisión, los personajes y todo lo que necesitas saber sobre el estreno del capítulo 4 del show de Marvel.

¿A qué hora y dónde se estrena el capítulo 4 de Falcon y el Soldado del Invierno?

El episodio 4 de The Falcon and the Winter Soldier llegará este viernes 9 de abril de 2021 a las 3.00 a. m. (hora peruana). La serie estará disponible en la plataforma online Disney Plus. Descubre los horarios de estreno según tu país:

Perú: viernes 9 de abril a las 3.00 a. m.

México: viernes 9 de abril 2.00 a. m.

Argentina: viernes 9 de abril 5.00 a. m.

Chile: viernes 9 de abril 5.00 a. m.

Brasil: viernes 9 de abril 5.00 a. m.

Colombia: viernes 9 de abril 3.00 a. m.

Falcon y el Soldado del Invierno, capítulo 4 - tráiler

Falcon y el Soldado del Invierno - sinopsis oficial

Falcon y el Soldado del Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.

Personajes en The Falcon and the Winter Soldier

La serie de Disney Plus traerá de regreso a conocidos rostros del UCM y también incorporará a nuevas estrellas de Hollywood. Conoce quiénes son ellos: