Con solo tres capítulos emitidos por el momento, The Falcon and the Winter Soldier tiene emocionados a todos los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Como vimos, Sam Wilson y Bucky Barnes buscan mantener vivo el legado del Capitán América, aunque esto les cueste varios enemigos.

Lo que los protagonistas no esperaban es que el mismo Gobierno de los Estados Unidos terminase eligiendo al soldado John Walker como reemplazo del querido superhéroe. Como si esto fuera poco, la dupla protagonista tendrá que lidiar con Baron Zemo, el villano que sorprendió a la audiencia con sus pasos de baile en el tercer capítulo del show.

La escena causó furor por los fanáticos, quienes no tardaron en volverlo tendencia en redes sociales con el hashtag #ReleaseTheZemoCut. La campaña fue tan mediática que la página oficial de Marvel Entertainment en YouTube publicó una hora del baile.

“Es tan histérico. [Ese momento] fue improvisado cuando vi a la multitud bailando, volviéndose loca. Sentí el ritmo y pensé, Zemo ha estado sentado en una celda de prisión alemana poco fiable durante años. Entonces, necesita desahogarse y mostrar sus movimientos. ¡Hagámoslo!”, dijo el actor a EW sobre el baile.

Falcon y el Soldado del Invierno: qué pasó en el capítulo 3

El capítulo se centró en Falcon y el Soldado del Invierno junto al Barón Zemo, quien se convierte en una especie de erróneo comodín de Tony Stark gracias a los viajes en jet privado que los protagonistas necesitaban para su investigación no oficial.

Luego hubo una suerte de cruzada para detener a los Sin Bandera y descubrir de dónde han sacado el suero del súper soldado. Sam Wilson y Bucky Barnes solo pudieron contar con la ayuda de Zemo, el hombre que mejor conoce los secretos de Hydra.

¿A qué hora y dónde se estrena el capítulo 4 de Falcon y el Soldado del Invierno?

El episodio 4 de The Falcon and the Winter Soldier llegará este viernes 9 de abril de 2021 a las 3.00 a. m. (hora peruana). La serie estará disponible en la plataforma online Disney Plus.