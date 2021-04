The Falcon and the Winter Soldier es una de las series más esperadas por miles de fanáticos, y este viernes 9 de abril lanza un episodio más de su producción. El capítulo 4 será emitido por Disney Plus y promete mostrar lo que sucederá entre el famoso Sam Wilson y Bucky Barnes.

A continuación, te compartimos los detalles acerca del nuevo programa. Revisa el tráiler, hora de emisión, lo que pasó en el capítulo anterior y todo lo que necesitas saber sobre el estreno del nuevo episodio del show de Marvel.

¿A qué hora se estrena Falcon y el Soldado del Invierno?

El episodio 4 de The Falcon and the Winter Soldier debuta este viernes 9 de abril las 3.00 a. m. (hora peruana). La serie estará disponible en la plataforma online Disney Plus . Aquí te presentamos el horario para el resto de Latinoamérica.

México: viernes 9 de abril a las 2.00 a. m.

Argentina: viernes 9 de abril a las 5.00 a. m.

Chile: viernes 9 de abril a las 5.00 a. m.

Brasil: viernes 9 de abril a las 5.00 a. m.

Colombia: viernes 9 de abril a las 3.00 a. m.

¿Dónde ver Falcon y el Soldado del Invierno?

La serie de Falcon y el Soldado del Invierno podrá verse en Disney Plus, plataforma online de streaming que posee un costo para paquetes anuales y mensuales. Actualmente, en Perú, la suscripción al servicio por un mes vale S/ 25,90.

Falcon y el Soldado del Invierno: qué pasó en el capítulo 3

Más que un nuevo episodio, el capítulo 3 de la serie formó una suerte de secuela de ese híbrido entre película de Los Vengadores y de Capitán América que fue Civil War. Por más surrealista que parezca, el nacimiento como personajes de Falcon y el Soldado de Invierno fue producto de esa cinta.

Nos presentó a John Walker cada vez más feroz. El capítulo se ha centrado en Falcon y el Soldado de Invierno junto al Barón Zemo. Por su parte, Daniel Brúhl continuó como el genio malvado millonario, es así como este raro trío acude a Madripoor, paraíso asiático de la corrupción del MCU. Valga decir que, aunque no confiaban en Zemo, se resalta el punto estético que ha dado a ambos protagonistas, una especie de erróneo comodín de Tony Stark y sus viajes en jet privado que los buenos de Sam y Bucky necesitaban para su investigación no oficial.

Luego hubo una suerte de cruzada para detener a los Sin Bandera y descubrir de dónde han sacado el suero del súper soldado. Sam Wilson y Bucky Barnes buscan la ayuda del hombre que mejor conoce los secretos de Hydra, y ese no es otro que Zemo.

En tanto, el personaje de Daniel Brühl estuvo detenido en una prisión de máxima seguridad en Berlín, condenado por los crímenes que cometió en Capitán América: civil war.

Aunque en este capítulo se presenta como aliado, el Barón aún debe pagar por ese crimen a los ojos de Wakanda. Es más, tal y como menciona el propio Sam al inicio del capítulo Wakanda no olvida y a juzgar por la reacción del propio Bucky, lo cierto es que el Lobo Blanco esperaba que tarde o temprano las fuerzas de Wakanda vinieran a por Zemo.

La continuación de la historia la verás este viernes 9 de abril con el estreno del cuarto capítulo.

Tráiler del capítulo 4 de Falcon y el Soldado del Invierno