Spider-Man 3: nueva foto del rodaje hace referencia al Capitán América

Spider-Man: no way home está a pocos meses de estrenar su tercera entrega. La película traerá de regreso a Jamie Foxx y Alfred Molina a la franquicia, quienes retomarán los papeles de Electro y Dr. Octopus, respectivamente.

Además, se cree que el largometraje mostrará el esperado spiderverse, evento que unirá a los tres Peter Parker para enfrentar a distintos enemigos. La expectativa entre el público ha crecido debido a la última imagen que se publicó en redes sociales.

La nueva fotografía llegó gracias a la cuenta de Twitter Spider-Man: No Way Home News, en donde puede verse un afiche que muestra una imagen de la Estatua de la Libertad con el escudo del Capitán América y el título de Newest avenger.

Este cartel estaría conectado con los acontecimientos de la serie The Falcon and the Winter Soldier, aunque no se sabe aún si el afiche hace referencia a John F. Walker o si pasará algo en la ficción de Disney Plus que haga que un conocido avenger asuma el manto del Capitán América.

¿Spider-Man 3 tendrá spiderverse?

Este rumor se reafirmó el 3 de diciembre de 2020, cuando el canal de Sony Latinoamérica lanzó un comercial que confirmaba el crossover entre los tres Hombre Araña, interpretados por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

“¿Cuál es tu Spider-Man favorito? No tienes que escoger. En el multiverso de Marvel todo puede pasar, y en Spider-Man 3 muy posiblemente verás a todos. ¡Sí! Los tres Peter Parker salvando al mundo juntos”, se escucha en el spot.