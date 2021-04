La segunda parte de la temporada 17 de Grey’s anatomy es una de las más anheladas por los fans de la franquicia. El show estrenó su última entrega el 12 de noviembre de 2020 en Estados Unidos a través del medio ABC.

Tras una larga espera, el programa retomó su contenido a partir del capítulo 7. A continuación, te mencionamos la fecha de estreno, personajes, tráiler y cómo ver el lanzamiento del episodio 11.

¿Cuándo llegará Grey’s anatomy 17x11?

El capítulo 11 de la temporada 17 de Grey’s anatomy tiene por nombre Sorry doesn’t always make it right y está programado para estrenarse el jueves 8 de abril de 2021 a las 9.00 p. m. en Estados Unidos.

¿Cómo ver la temporada 17 de Grey’s anatomy?

La serie estará disponible a través de la cadena de televisión ABC para el público de Estados Unidos. En el caso de Perú y algunos países de Latinoamérica, el programa llegará a Sony con un leve retraso, debido a que se transmitirá el capítulo 9 a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Qué sucederá en la temporada 17 de Grey’s anatomy?

El programa mostrará casos sobre la pandemia de la COVID-19 y reflejará los cuidados que han tenido los médicos en la vida real para no contagiar a sus familiares.

Además, Krista Vernoff, la showrunner del programa, aseguró que el romance entre el personal médico no quedará de lado, por lo que los fans pueden esperar ver más sobre la relación de los protagonistas.

A través de Instagram, la cuenta oficial compartió un video con los actores reunidos y en espera del ansiado episodio. Kim Raver y Kevin McKidd fueron algunos de lo que compartieron su entusiasmo a los fans.

Grey’s anatomy 17x11 - tráiler

Actores y personajes de Grey’s anatomy

Ellen Pompeo - Meredith Gray

Chandra Wilson - Miranda Bailey

James Pickens Jr. - Richard Webber

Kevin McKidd - Owen Hunt

Jesse Williams - Jackson Avery

Caterina Scorsone - Amelia Shepherd

Camilla Luddington - Jo Wilson.

Grey’s anatomy - sinopsis oficial

El Grey Sloan Memorial Hospital es el escenario en el que se desarrolla la vida de cinco jóvenes que, tras licenciarse en Medicina, empiezan un duro periodo de pruebas. La serie ha sido definida como una mezcla entre urgencias y sexo en Nueva York por el interés en las intrigas amorosas y en los casos médicos.