American pie 5: Tara Reid anuncia que guion de la película está terminado

American pie se estrenó en 1999 y se convirtió rápidamente en un clásico para los jóvenes de aquellos años. La franquicia cinematográfica tuvo numerosas secuelas durante más de diez años, y miles de fanáticos de la saga esperan que se estrene una nueva entrega.

En una entrevista con el portal ET Online, Tara Reid, quien interpreta a Vicky en la franquicia, confirmó que existe un guion terminado de American pie 5 y que esperan que el elenco de la película pueda juntarse para empezar a grabar.

“Hay un guion ahí fuera. Está bien, no puedo decirte cuándo, porque realmente no sé cuándo, porque tenemos que reunir a todos los actores y al mismo tiempo tener nuestros horarios juntos. Sucederá, pero no sé cuándo”, expresó la actriz.

Reid también indicó que uno de los problemas del proyecto es el hecho de que cada uno de los miembros del reparto tiene su propia agenda y que les es difícil que coincidan para poder filmar la quinta película.

American pie - elenco

El elenco de American pie está integrado por Jason Biggs, Tara Reid, Chris Klein, Alyson Hannigan, Natasha Lyonne, Thomas Ian Nicholas, Mena Suvari, Eddie. Kaye Thomas, Seann William Scott y Eugene Levy.

La última vez en donde los personajes de la cinta se reunieron fue en American pie: el reencuentro, estrenada en 2012 y que es considerada como una de las mejores entregas de la saga cinematográfica. Los seguidores han tenido que esperar 13 años para que se confirmase una nueva entrega.